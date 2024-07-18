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Formula 1 Macaristan GP

Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"

Lando Norris, McLaren'ın istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve son iki aydır en iyi performans gösteren takım olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

McLaren, 2023 sezonuna kötü bir başlangıç yaptıktan sonra sezon ortasında iyi bir atılım yaptı ve 2024'te de bu performansını sürdürdü.

Woking merkezli takım, şu anda Ferrari''nin yalnızca 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. 

Macaristan GP hafta sonu öncesinde konuşan Norris, hem kişisel hem de takım olarak çok iyi bir dönemden geçtiklerini düşünüyor.

"Kendimi iyi hissediyorum ve takım olarak kendimize olan güven seviyemizin her zamankinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Hiçbir şekilde aşırı iyimser ya da aşırı özgüvenli değiliz ama pek çok şeyi iyi yapıyoruz. Birçok kez söylediğim gibi, son iki aydır neredeyse en iyi performans gösteren takım biziz. Daha da iyiye gidebileceğimizi biliyoruz çünkü üzerinde çalışmamız gereken şeyler var ve bunlar üzerinde çok sıkı çalışıyoruz."

Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ayrıca sürüş açısından da muhtemelen kendimi en iyi hissettiğim dönemden geçiyorum. Bu uzun bir sezon ve her şey değişebilir. Ancak hem takım hem de kişisel açıdan, işlerin doğru yönde gitmesinden dolayı mutluyum."

McLaren, Silverstone'da gerçekleşen son yarışta umduğu performansı gösteremedi ve strateji hataları nedeniyle galibiyeti adeta elinden kaçırdı.

Norris, bu konuda şunları söyledi: "Bu aynı zamanda bizim için yeni bir durum, McLaren'daki pek çok kişi için de öyle çünkü pek çoğu 10-15 yıl önce yarış kazanırken burada değillerdi."

"Silverstone'dan sonra yaşananlar canımızı yaktı. Başkalarının bize neyi yanlış yaptığımızı ve tüm bu şeyleri nasıl daha iyi yapacağımızı söylemesine ihtiyacımız yok, takım olarak bunu biliyoruz ve anlıyoruz."

"Bu yüzden çok pozitifim ve şu anda çok mutluyum, yıla mükemmel bir başlangıç yapmamış olsak da yine de daha iyi kararlar alacağımız ve bu şeylerden ders çıkardığımız için mutluyum."

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