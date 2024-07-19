Norris: "Son iki ayda en hızlı takım bizdik, insanlar bunu konuşmalı"

Pek çok kişi McLaren'in Silverstone'da galibiyet yanlış strateji nedeniyle kaçırdığına inanıyor.

Macaristan Grand Prix'sinin arifesinde Lando Norris, bu tür hataların takımın deneyim kazanmasına yardım ettiğine inandığını söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Bence çok şey öğrendik."

"Takım böyle bir durumda, sadece kazandıkları ve hiçbir sorun yaşamadıkları zamanlardan daha fazla şey öğreniyor."

"Böyle deneyimler yaşadığımız ve öğrenmeye devam ettiğimiz için mutluyum."

"Bunu şimdi yapmak, daha sonra daha büyük şeyler başarma şansımız olduğundan yapmaktan daha iyi."

"Elbette bu şekilde kaybetmek sinir bozucu ama böyle zor zamanlarda tecrübe kazanıyoruz."

"Bence bunun hakkında çok konuşuluyor çünkü son beş yıldaki gibi yedincilik, sekizincilik ya da dokuzunculuk için değil kazanmak için mücadele ediyoruz."

"Yarışı kazanmaktan bahsediyoruz ve tabii ki bu durumda yenilgiler daha fazla acı veriyor fakat zaferler de daha fazla keyif veriyor."

"Güçlü rakiplere karşı mücadele ediyoruz ve mükemmel olmayınca bunun bedelini ağır ödüyoruz. Fakat ben gayet iyiyim ve takım olarak çalışma şeklimizden memnunum."

"Bir yandan da insanların halihazırda başardığımız iyi şeyleri unuttukları hissine kapılıyorum. Son iki ayda ortalama olarak en istikrarlı ve en hızlı takım olduk. Manşetlerde bu olmalı, diğer her şey değil."