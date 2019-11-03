Norris: "Son bölümde daha az lastiğim vardı"

Lando Norris hem birinci hem de ikinci bölümde iyi bir performans ortaya koymayı başardı.

Özellikle ilk bölümde harika bir tur çıkaran genç sürücü, seansı ilk sırada tamamlamayı başardı. Ancak ilk bölümde trafik yüzünden fazladan lastik seti kullanınca, son bölümde sadece bir set yeni yumuşak lastiği vardı.

Günü yorumlayan Norris, "Makul bir seans oldu. Birinci ve ikinci bölümde iyi bir iş yaptık. İlk bölümde trafik vardı ve ikinci bir lastik seti kullanmam gerekiyordu. Bu yüzden son bölümde sadece bir lastik setim vardı."

"Her zaman ikinci denememde daha iyi olmuşumdur ve son bölümde tek şansım vardı. Önümdeki herkes iki yeni lastik setine sahipti ve daha fazla zorlandım."

"Carlos yedinci, ben de sekizinciyim. Bu bizim için iyi bir sonuç oldu. Bugün alabileceğimizin en iyisiydi."

Carlos Sainz elde ettiği yedincilikten memnundu.

"Bugün harika bir sıralama turları vardı. Kesinliklikle araçtan maksimumu almayı başardık. Üçüncü bölümde iki çok iyi tur attık. Yedinci sırada en iyi takımların hemen ardından başlayacağım anlamına geliyor. Yarın zor bir gün beni bekliyor çünkü rüzgar yön değiştiriyor ve bu da yarışımızı daha zor hale getirebilir."

"Başımızı eğmeli, işimizi yapmalı ve yarın finiş göreceğimizden emin olmalıyız. Bugün için takımı kutluyorum. Her iki araç da orta grubun önünde yer alıyor ve bu iyi bir durum."