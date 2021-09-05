Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

Norris, Zandvoort'taki sıralama turlarında üçüncü bölüme çıkamamıştı ve yarışa 13. sıradan başlamıştı.



Ancak yarışta temposunu artıran İngiliz pilot, Hollanda Grand Prix'sini yarışa 10. sıradan başlayan takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun önünde tamamladı ve 10. olarak günün son puanını aldı.

Oldukça geç pite giren Norris, pite girmeden önceki son beş turun zor olduğunu ancak sonrasında tempolarının çok güçlü olduğunu söyledi.

''Çok zorluydu, özellikle de pitte önceki son beş tur. İlk 20'si oldukça düzdü çünkü sadece sırada gidiyorduk ve başkalarının pite girip önümüzden çekilmelerini bekliyorduk.''

''Lastikleri koruyorduk ve bu tür şeyler yapıyorduk çünkü bir noktada bizim de zamanımız gelecekti.''

''Önümüz boş olduğu ve temiz havaya sahip olduğumuz an tempomuz çok güçlüydü ve başkalarıyla olan farkı kapatmak için sürebildiğimiz kadar uzun süre böyle devam ettik. Ancak bir noktada özellikle rüzgarın çoktu ve lastikler eskimişti.''

''Pistte durmak ve büyük bir hata yapmamak çok zordu. Ancak bunlar zor olsa da sonucunu aldık ve her ne kadar Red Bull'un önünde kalmak istesem, Alpine'lerle savaşmaya çalışsam da, bunu yapabilmek için hız avantajımız ve yeterli tempomuz yoktu. Ancak tek puanla da mutluyum.''

Sergio Perez'le pist üzerinde pozisyon mücadelesi veren Norris, önünde kim olursa olsun mücadele edeceğini belirtti.

''Hayatı ona kolaylaştırmayacaktım, anlarsınız ya? Bence onunla yarışıyor olmaktan mutlu olmalıyız çünkü o bir Red Bull sürüyor ve pistteki en hızlı olan araç onunki.''

''Eğer bir sürücü, kim olduğu fark etmeksizin Max'a veya Lewis'e karşı yarışsak da, onlara pistte eşit davranmalıyız ve benim istediğim puanları o da o kadar fazla istiyor diye onun işini kolaylaştırmayacaktım.''

''Onu biraz sıkıştırmaya çalıştım fakat pist dışına zorlamadım. Birinci virajda biraz geri çekildi ve ben de ona yer bırakmak istemedim, yeterince yer bıraktım. Yine de o geçebildi ve kimsenin kaza yapmamış olması güzel.''