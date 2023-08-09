Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

Lando Norris, McLaren ile hem Britanya hem de Macaristan'da podyuma çıkarken takım arkadaşı Oscar Piastri de Belçika'daki sprint yarışında ikinci oldu.

İngiliz ekip, bu güçlü performansı son yarışlarda kullanmaya başladığı yeni güncellemelerin ardından sergilemeye başladı. Yakında bir başka güncelleme paketi daha gelecek ve bununla MCL60'ın performansının iyice artması bekleniyor.

Yine de MCL60'ın pek çok zayıf noktası var ve bazı pistlerde çok iyi olmadığı açıkça görülebiliyor.

Son yarışların ardından bir değerlendirmede bulunan Norris, McLaren tarafından yapılan güncellemelerden memnun olduğunu ancak yol tutuş konusunda gelişmeleri gerektiğini belirtti.

Norris, "Avusturya'da yaptığımız güncelleme McLaren'ın son beş yılda yaptığı en büyük güncelleme ve gelişimdi."

"McLaren'da son 5 yılda gördüğüm en büyük ilerleme buydu. Gerçekten büyük bir adımdı."

"Daha önce hiç bu kadar ileriye gidebileceğimiz bir güncelleme yapmamıştık, bu nedenle geçmişte olduğundan daha fazla ilerleme kaydedeceğimize eminim."

"Fakat şu anda aracın performansı artmış olsa da, yol tutuş artmış değil. Bu da beraberinde bazı sorunları getiriyor." dedi.