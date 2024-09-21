Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

Singapur GP'de pole pozisyonunu elde eden Lando Norris, tüm hafta sonu araca ve kendine olan güveni tam olsa da zorlu bir sıralama turları geçirdiğini itiraf ediyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

İkinci ve üçüncü antrenman seanslarında zirvede olan Norris, cumartesi günkü sıralama turlarında da zirveyi başka birine kaptırmadı ve pole pozisyonunu elde etti.

Seansın ardından verdiği demeçte McLaren pilotu, sıralama turlarının kendisi için kolay geçmediğini belirtirken, buna rağmen yapması gerekeni yaptığını söylüyor.

Norris, "Sıralama turları benim için zorlu geçti."

"Etrafımdaki herkes gittikçe hızlanıyordu, bu da beni biraz daha fazla baskı altına soktu, özellikle de sonda sadece bir tur varken."

Lando Norris, McLaren F1 Team, in the cockpit

Lando Norris, McLaren F1 Team, in the cockpit

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ancak turumuz pole pozisyonu için yeterince iyiydi ve bundan çok mutluyum, bu gerçekten güzel bir duygu."

"Tüm hafta sonu kendimi iyi hissettim, kendime güveniyordum. Belki sıralamalarda o kadar iyi değildim ama işimizi yaptık. Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım. Yarın neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Araç iyi hissettiriyor ve iyi hissettiren bir aracınız olduğunda ve kendinize güvendiğinizde, piste çıkıp zorlayabilir ve hedeflenen tur zamanını elde edebilirsiniz. bu yüzden bugün yapmam gereken işi yaptım ve yarın neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Singapur GP sıralama turları: Norris pole'de Verstappen ikinci!
Sonraki haber Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"
Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!

Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!

Formula 1
Singapur GP
Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!
Verstappen: "Zorlanacağımızı bildiğimiz bir hafta sonunda ikincilik iyi bir sonuç"

Verstappen: "Zorlanacağımızı bildiğimiz bir hafta sonunda ikincilik iyi bir sonuç"

Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Zorlanacağımızı bildiğimiz bir hafta sonunda ikincilik iyi bir sonuç"

Son Haberler

Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

F1 Formula 1
Singapur GP
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

F1 Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"
Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"

Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"

F1 Formula 1
Singapur GP
Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye