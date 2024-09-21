Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

İkinci ve üçüncü antrenman seanslarında zirvede olan Norris, cumartesi günkü sıralama turlarında da zirveyi başka birine kaptırmadı ve pole pozisyonunu elde etti.

Seansın ardından verdiği demeçte McLaren pilotu, sıralama turlarının kendisi için kolay geçmediğini belirtirken, buna rağmen yapması gerekeni yaptığını söylüyor.

Norris, "Sıralama turları benim için zorlu geçti."

"Etrafımdaki herkes gittikçe hızlanıyordu, bu da beni biraz daha fazla baskı altına soktu, özellikle de sonda sadece bir tur varken."

Lando Norris, McLaren F1 Team, in the cockpit Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ancak turumuz pole pozisyonu için yeterince iyiydi ve bundan çok mutluyum, bu gerçekten güzel bir duygu."

"Tüm hafta sonu kendimi iyi hissettim, kendime güveniyordum. Belki sıralamalarda o kadar iyi değildim ama işimizi yaptık. Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım. Yarın neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Araç iyi hissettiriyor ve iyi hissettiren bir aracınız olduğunda ve kendinize güvendiğinizde, piste çıkıp zorlayabilir ve hedeflenen tur zamanını elde edebilirsiniz. bu yüzden bugün yapmam gereken işi yaptım ve yarın neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım." dedi.