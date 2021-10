Norris: "Soçi'deki deneyim, öğrenme açısından kritikti"

Rusya'da çok güçlü bir yarış çıkaran Norris, hem kuru zeminde hem de son turlardaki ıslanmaya başlayan zeminde önde kalmayı başardı ve galibiyete doğru gidiyordu.

Yağmurun geldiği dakikalarda Norris'i yakalayan Lewis Hamilton, bir süre Norris'i takip etmesinin ardından geçiş lastikleri için pite gelirken Norris kalan tur sayısına, takımdan hava durumuyla ilgili kendisine verilen bilgilere ve pite gelen isimlerle oluşan farka güvenerek pite gelmedi ancak yağmur şiddetini arttırınca Norris pist üstünde duramadı.

Geçiş lastiklerine geçen Hamilton yarışı kazanırken, Norris yaşadığı sorunların ardından pite geldi ve çok fazla gerilemekten kurtulamadı.

Norris, "Rusya GP hafta sonundan çok fazla pozitif şey çıkarabilirim. Her şeye rağmen Formula 1'deki ilk pole pozisyonumu kazandım. Neredeyse tüm yarışı baştan sona iyi bir şekilde lider götürebildim. Genel olarak performansım ve hafta sonu boyunca sürüş şeklim iyiydi. Pazar günü, işlerin yolunda gitmediği anlarda, yağmurda bile sürüşüm hâlâ iyiydi."

"Bu açıdan hem takım hem de benim açımdan birçok iyi şey vardı. Ancak tabii ki, günün sonunda sonuç her şeyi gölgeledi. Gerekli analizleri yaptık. Çok fazla olumlu şey vardı ve umarım onları bu yarışta da kullanabiliriz."

"Gelecek sefer daha iyi olmaya çalışmak için çok fazla detaya indik. Tabii ki bunun garantisi yok... Ancak yine benzer koşullar olursa, daha iyi iş çıkarmayı umuyoruz. Ancak bu garanti değil. Her zaman doğru kararlar alabilmeniz lazım çünkü bazen çok kolay bir şekilde her iki yönde ilerleyebiliyorsunuz."

"Artık herkes, pite girseydik daha iyi olabileceğini tabii ki görebiliyor. Daha fazla yağmurun geldiğini görmeliydik. Çıkardığımız sonuç bu. Ancak bu sadece bir sonuç. Yaşananların çok fazla yönü vardı. Daha iyi yapmam gereken, daha iyi yapabileceğim şeyler vardı. Takım da bana daha fazla bilgi verebilirdi. Yani bu tür şeyler."

"Böyle bir sonuç çıktı. Ancak insanların görmek istediği şey, bunun nasıl gerçekleştiği. Arka planda hem benim, hem de takımın yaşadığı şeyler konusunda, gelecek sefer daha iyi iş çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Türkiye'de benzer bir durum olması halinde daha muhafazakar bir tutum mu sergileyeceklerinin sorulması üzerine Norris, "Hayır ancak bu çok zor... Bu kolay bir şekilde tahmin edebileceğiniz bir şey değil. Bu, çok hızlı bir şekilde tepki vermeniz gereken bir olay. İyi bir karar verebilmek için birçok şeye bakmanız gerekiyor."

"Bir turdan diğerine her şey çok hızlı değişebiliyor. Rusya'da bu açıdan fena yakalandık. Bir turda her şey iyiyken, diğerinde iyi değildi. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Şu an için bu konuda evet ya da hayır diyemiyorum ve bir garanti veremiyorum. Tabii ki her şeyi gözden geçirdik ve gelecek sefer daha iyi iş çıkaracağımızdan eminim." dedi.

Bu hafta sonu için konuşan Norris, "Çok iyi iki hafta sonundan sonra buraya geldik. Hem İtalya'da hem de Rusya'da çok iyiydik. Özellikle Rusya'nın bitiş şeklinin ardından, araca yeniden oturmak ve yeniden denemek istiyorum. O kadar iyi iş çıkarmamızın asla garantisi yok. Bir daha pole pozisyonu kazanamayabiliriz ya da podyuma çıkamayabiliriz. Ancak yine de iyi bir hafta sonu hedefleyebilir, iyi puanlar alabiliriz. Bu hafta sonu için hedefimiz bu olacak." dedi.