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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lando Norris, Pazar günkü Formula 1 Rusya Grand Prix'sinde, sağanak yağış sonrası pit girişini kestiği için kınama aldı.

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

Norris, Sochi'de kariyerinin ilk Formula 1 zaferine doğru gidiyordu ancak yarışın son bölümünde yağan yağmur ortalığı karıştırdı.

Diğer sürücülerin çoğu, geçiş lastiklerine geçerken, Norris kuru zemin lastiklerinde kalmayı seçti ve bu da yanlış seçimdi. 

Stratejinin ters tepmesiyle Norris, yoğun yağmur altında kuru zeminde gitmek zorunda kaldı ve bundan ötürü bir kez spin attı.

İngiliz sürücü, sürünerek de olsa 51. turda pite dönmeyi başardı. Yarış galibi Hamilton'a kıyasla pite iki tur geç giren Norris, pit girişinde beyaz çizgiyi kesti ve bundan ötürü incelemeye alındı.

Genellikle pit girişindeki beyaz çizgi kesildiğinde, Avusturya'da Yuki Tsunoda'ya olduğu gibi beş saniyelik zaman cezası veriliyor.

Fakat hakemler, yapılan incelemenin ardından Norris'in pite girebilmek için önemli ölçüde yavaşladığına karar verdiler ve sonuç olarak kınama cezası vermenin yeterli olacağını düşündüler.

Veriler, Norris'in normal pit girişi hızının yarısıyla gitmesine rağmen, şartlar nedeniyle burayı kestiğini gösterdi.

Böylelikle Norris, zaman cezası almadığı için yarışı yedinci bitirdi.

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