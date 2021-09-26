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Norris: "Sochi, muhtemelen en son pole pozisyonu almak isteyeceğim yerdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Sochi'de pole pozisyonunu almanın çok büyük bir anlam ifade etmediğini fakat yine de bu başarıdan memnun olduğunu belirtti.

Norris: "Sochi, muhtemelen en son pole pozisyonu almak isteyeceğim yerdi"

Sochi pistinde kalkıştan ilk frenleme noktasına kadar uzun bir mesafe var ve bu da pole pozisyonundan başlayan ismin dezavantajlı olacağı anlamına geliyor.

Cumartesi günü değişken şartlarda pole pozisyonunu kazanarak kariyerinin ilk F1 pole pozisyonunu elde eden Norris, şöyle dedi: "Gerçekten çok mutluyum, ne desem hiç bilmiyorum."

"İyi bir iş çıkardığımı hissediyorum ama aynı zamanda güvenemeyeceğim bir pole pozisyonuna sahibim. Bu benim ilk pole pozisyonum, uzun bir süre sonra ilk kez pole pozisyonundayım ve sonuç, özellikle bugünkü şartlar göz önüne alındığında inanılmaz."

"Gerçekten hiç kolay değildi. Karşılığını alabileceğimizi düşünerek risk almamız gerekiyordu ve öyle de oldu. İkinci virajdan önceki uzun bölüm nedeniyle pole pozisyonundan başlamayı en az istediğim yerde pole pozisyonunu kazandım, bu komik ama yine de çok mutluyum."

Kuru zemin lastiğine geçtikten sonra ne kadar zorlandığı sorusuna, "Açıkçası hem geçiş hem de kuru zemin lastiğiyle birkaç tur attım ve pistin nerede kuru nerede ıslak olduğunu biliyordum. Her virajda aracın çizginin dışına çıkmamasını umuyordum ama çok agresif şekilde gittim. Sonunda aynı şekilde limitte giden rakiplerinizle alakalı ne olacağını bilemezsiniz onlar da bu şartlarda pole pozisyonu şansları olduğunu biliyorlar. Sonunda kazandık."

"Elbette McLaren'a bir zafer daha getirmek harika olurdu fakat bunu yapabileceğimize güvenemiyorum. Çünkü Mercedes ve Red Bull, saf hız anlamında bizden çok daha iyiler. İyi bir tempomuz var ve araç cuma günü kuru zeminde çok rekabetçiydi. Islak zeminde de iyi görünüyordu ancak ikinci viraja kadar çok uzun bir bölüm var."

"Bu açıdan mümkün olan en iyi başlangıcı yapmaya çalışmamız ve savunma yapmak için hazır olmamız gerekiyor. Yine de pole pozisyonundan başlıyoruz ve iyi puanlar alabiliriz." cevabını verdi.

McLaren pilotu, ıslak zemin ayarı yapmak yerine kuru zemin ayarı yaptıklarını söyledi ve ekledi: "Önümüzde uzun bir yarış olduğunu biliyoruz ve cuma günü seçilen ayarlara sadık kalmaya karar verdik, ki bence doğru seçimi yaptık."

Pole man Lando Norris, McLaren, celebrates in Parc Ferme

Pole man Lando Norris, McLaren, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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