Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"

Geçen yıl F1, maksimum yere basma kuvvetini üretmek için sert bir şekilde ayarlanan zemin etkisi tabanlı araçlara geçti. Bu ayarlar çoğunlukla araçta istenmeyen bir yan etkiye sebep oldu ve araçlar düzlüklerde şiddetli bir şekilde zıpladı.

Ayrıca alçak sürüş yükseklikleri pilotların sırtına daha fazla güç bindirerek araçların sürüşünü çok daha az konforlu hale getirdi.

Norris, geçen yılki McLaren'in kendisinde sürekli ağrıya sebep olduğunu ve bu yıl sırt sorunlarını hafifletmek için takımla ve antrenörüyle çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını açıkladı.

Norris, "Her seanstan önce sabah ve akşam esnemek zorundayım. Eğer yapmazsam sırtımla ilgili büyük sorunlar yaşıyorum."

"Bu sadece yarışla ilgili değil, zaten genel olarak üzerinde çalışmam gereken bir şey. Ancak son birkaç yıldır araçta yapılan bazı değişiklikler kesinlikle yardımcı olmadı."

"Geçen yıl oldukça kötü bir noktaya geldi, her gün uyku da dahil olmak üzere çok fazla şeyle mücadele ediyordum... Sürekli olarak acı içindeydim."

"Sanırım bu yıl pek çok şey düzene girdi." dedi.

Norris, tekrarlayan sorunlarının antrenman yapma şeklini de sınırladığını söylüyor. Britanyalı pilot pist yürüyüşleri gibi yaygın aktivitelerini azaltırken, golfe ayırdığı zamanı da sınırlamak zorunda kaldı.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

Norris bu konuda, "Daha iyi olmasını istiyorsam, sadece koltuğu daha iyi hale getirmeye çalışmak ve aracın zamanla bir şekilde daha iyi olmasını sağlamak yerine başka şeyler de yapmalıyım."

"Çok daha fazla şeyi sınırlandırıyorum. Sırtım yüzünden çok daha az golf oynuyorum, fizyoterapiye daha fazla gidiyorum. Golf oynamak ya da bazı sporları yapmak gibi bazı şeyleri kısıtlamak zorundayım."

"Pist yürüyüşleri yaptığım anda bile çok zorlanıyorum, bu yüzden pist yürüyüşlerini azaltmak zorunda kaldım. Daha az zorlanmamı sağlayan küçük şeyler bana oldukça yardımcı oldu."

"Şu anda çok daha iyi bir konumdayım. Yani, daha fazla golf oynamayı çok isterim! Bisiklete binerken ve koşarken bile sırtım ağrıyor, bu yüzden hâlâ yapmak istediğim her şeyi yapamıyorum." dedi.

Takım patronu Andrea Stella, takımın 'devam eden bir çalışma' olarak nitelendirdiği konuyu izlemeye devam ettiğini söyledi, ancak takımın oturma pozisyonuna yardımcı olmak için yapabileceği çok şey olduğunu kabul etti.

Stella, "Bu konuyu Lando ile çok yakından takip ediyoruz."

"Vücudunun kondisyon açısından neye ihtiyaç duyduğunu ve bu tür sorunlardan kaçınmak için araçta nasıl oturması gerektiğini kendisinin anlaması gerekecek."

"Bizim açımızdan, oynayabileceğimiz pek çok değişken var, ancak odaklanmamız gereken yeri tam olarak bilmemiz gerekiyor; bu yüzden bu gerçekten devam eden bir çalışma. Ancak oturma pozisyonu konusunda büyük bir değişiklik planlamıyoruz."

"Lando'nun yaptığı çalışmalar ve yaşam tarzı açısından adaptasyonu sayesinde bunun yavaş yavaş düzeleceğini umuyoruz. Bunun bu kadar tutkulu bir golf oyuncusu için çok ama çok acı verici olduğunun farkındayım!" dedi.