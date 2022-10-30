Norris: "Sıralama turlarında maksimumu aldık"
McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarından maksimumu aldığını ve Alpine'in önünde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
İngiliz pilot sıralama turlarında sekizinci en iyi zamanı yapmasının ardından pazar günkü yarışa iki Alpine sürücüsünün önünde başlayacak. Bu da şampiyona dördüncülüğü için verilen savaşta önemli olabilir.
Norris, sıralama turları sonrası yaptığı açıklamada, "Günümden oldukça memnunum, önünde olmayı istediğimiz tüm isimleri geçerek iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."
"Sanırım son bölümde iyi bir tur attım ve bu da her iki Alpine sürücüsünün önünde başlamamı sağlayacak. Bu koşullarda alabileceğimiz maksimum sonuç buydu."
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"En iyi takımların çok gerisindeyiz fakat bu hep böyleydi."
"Bu pistte 1. viraja kadar uzun bir hızlanma bölümü var, bu nedenle başlangıçta çok şey olabilir."
"Artık yarışa odaklanacağız. İyi bir başlangıç yapmalı ve sorunsuz bir yarış geçirmeliyiz." dedi.
Daniel Riccardo ise sıralama turlarının kendisi için "cesaret verici" geçtiğini söylüyor.
"Sıralama turlarında iyi bir tempo yakaladık ve bazı açılardan oldukça cesaret verici olduğunu düşünüyorum."
"İkinci seanstaki ilk denemem fena değildi fakat ikinci sektörün birkaç virajı daha iyi olabilirdi. Şahsen bunu başarabileceğimi düşündüm."
"Fakat ikinci denememde yoğun trafik beni engelledi, bu yüzden piste çıkış turum istediğim kadar iyi değildi. Tempom çok yavaştı, bu yüzden lastikler ve frenler düzgün şekilde ısınmadı. Bu da bize pahalıya mâl oldu."
"Bu tür durumlara karşı daha hazırlıklı olmalıyız."
"Yine de yarın her şeyin daha iyi olacağına dair umutluyum."
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