Norris: "Sıralama turlarında aptalca hatalar yapıyorum"
McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında muhtemel bir ilk çizgiyi kaybetmesinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.
Sıralama turlarındaki son turunda hata yaparak önemli miktarda vakit kaybeden Lando Norris, pazar günkü yarışa beşinci başlayacak.
İlginç şekilde Norris, bu yıl sıralama turlarında zaman zaman hatalar yaparak olası fırsatları kaçırmış oldu.
Hatanın ne kadar mâl olduğu sorusuna Norris, "0.4 saniye civarı. Bu bana ilk çizgiye mâl oldu."
"Fakat artık olan oldu. Bu yüzden konuşmanın bir önemi yok." cevabını verdi.
Yarışta sıraları geri alacak hızı olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Doğrusu hiçbir fikrim yok."
"Cuma günü sadece ikinci antrenman seansına katılabildim fakat onda da iki kez kırmızı bayrak çıktı. Bu hafta sonu arka arkaya birkaç turdan fazlasını atamadık."
"Ayrıca 50 kilodan fazla yakıtla bir tur atmadım, o yüzden bilmiyorum."
"Bugün benim için berbat bir gündü. Fakat aracın kendisine bakarsak, tüm hafta sonu boyunca çok iyiydi."
Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
Norris, hatadan dolayı üzgün olduğunu ancak ilk sıra mümkün olmadığı için, çok fazla takılı kalmayacağını ima etti.
"Kafama çok takar mıyım bilmiyorum. İlk sıra için savaşıyor olsaydık belki ama ilk sırayı alacağımızı sanmıyorum fakat asla bilemezsiniz."
"Sıralama turlarında iyi bir pozisyon için mücadele ederken hata yapmak her zaman sinir bozudur. Şu anda Cumartesi günleri çok fazla hata yapıyorum."
"O turdan önce çok iyi turlar attım, Q1, Q2'de çok iyi turlar çıkardım. Q3'teki ilk turum çok güçlüydü.
"Son turda ne olduğunu bilmiyorum. Bütün hafta sonu hatasız sürmüştüm. Yani durum sinir bozucu çünkü Cumartesi günü berbat bir iş çıkarıyorum."
Kendine çok yüklenip yüklenmediği sorusuna ise, "Hiç de bile. İkincilik için savaşıyordum ve aptalca bir hata yüzünden beşinci sıraya düştüm."
"Aksine, kendime karşı çok yumuşak davranıyorum." yanıtını verdi.
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