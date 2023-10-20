Norris, sıralama turları için yaklaşımında değişiklik planlamıyor

Lando Norris'in başı bu yıl silinen zamanlardan ötürü bazen ağrıdı ve bunun son örneği Katar Grand Prix'siydi.

Muhtemel bir pole pozisyonunu kaybettiğini kabul eden Norris, yine de yaklaşımını değiştirmeyi düşünmüyor.

Sıralama turlarındaki yaklaşımıyla ilgili bir soru üzerine Norris, "Açık olmak gerekirse, çok fazla değişiklik yapmayacağım."

"Farklar gerçekten çok küçük ve evet, Katar'daki her iki sıralama turlarrında da pole pozisyonunda olmalıydım."

"Cumartesi günü kesinlikle alabilirdim Pazar günkü sıralama turları için kesinlikle diyemem ama en kötü ihtimalle ilk ikide olmalıydım."

"Yarışa geldiğimde neler olabileceğini, yarış hızımızın ne kadar güçlü olduğunu ve yer yer Red Bull'dan daha hızlı olduğumuzu fark ettiğimde, benim açımdan kaçırılmış pek çok fırsat olduğunu hissettim."

"Fakat aynı zamanda hata yapmadığım ve çok iyi performans gösterdiğimi hissettiğim pek çok yarış da oldu."

"Her zaman sadece tüm bu kötü şeyleri düşünenler var, evet hatalar yaptım ve kırıklığına uğradım."

"Yine de hayatıma devam ediyorum, sonuçta bunlar herkesin başına gelebilir ama bir daha olmamasını sağlamaya çalışacağım."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren signs an autograph for a fan

Noris bu hafta sonu 100. yarışına çıkacak olmaktan dolayı mutlu.

"Oldukça gururluyum. Dünyada böyle bir şeyi başarmış çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum."

"Formula 1'e giren insanların çoğu 100 yarış boyunca burada kalmayı başaramıyor."

"Elbette burada daha fazla kalmak istiyorum ve sanırım bir sonraki hedefim hâlâ bu."

"100 yarış, pek çok iniş ve çıkışı içeren, harika anılar paylaştığımız bir dönem."

"Şimdiye kadar iyi başarılar yakaladığımız hoş bir yolculuktu."