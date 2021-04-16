Norris: "Sıralama performansımız yeterince iyi değil"

McLaren, Bahreyn'deki sıralama turlarında AlphaTauri (Pierre Gasly) ve Ferrari'nin (Charles Leclerc) gerisinde kalmıştı.

Yarışta ise İngiliz ekibin çok daha iyi bir tempoya sahip olduğu görüldü.

Imola yarışı öncesinde konuşan Norris, "Elbette Imola'da çok hızlı olacağımızın %100 garantisi yok. Sıralama performansımıza baktığımızda, Bahreyn'deki yarışta en güçlü noktamız bu değildi."

"Hafta sonunun kendisine baktığımızda, pek çok olumlu nokta olduğunu düşünüyorum ve sezona doğru adımlarla başladığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda belki de biraz daha zayıf olduğumuz alanlardan birinin, sıralama performansımız olduğunu da düşünüyorum."

"Yine de çoğu şeyle bence iyi bir iş çıkardık ve bana göre hepimiz, orada sergilediğimiz performanstan ve araçtan çıkardığımız hızdan memnundu. Ancak -sıralama turlarında- bulunduğumuz pozisyonlar, olmak istediğimiz kadar iyi değildi. Bu yüzden bu hafta sonu, burada yarışacağımız pist gibi, yarıştan ziyade sıralama performansı öne çıkıyorsa, o zaman durumu zorlaştırabilir. Sonuçta burada geçiş yapmak o kadar da kolay değil."

"Yine de farklı bir hafta sonundayız. Orada mutluyduk, sezona iyi başladık ama aynı zamanda zayıf yönlerimiz olduğunu ve üzerinde çalışmamız gereken alanlar olduğunu bilmeliyiz. Bu zayıf yönler farklı pistlere gittiğimiz zaman ortaya çıkıyorlar ve bu hafta sonu, o yarışlardan biri olabilir. Yine de bence hâlâ olumlu ve umutlu olabiliriz. Umarım iki hafta önceki Bahreyn yarışından bu yana gelişim kaydedebiliriz." dedi.

Norris, McLaren'ın şu anda grubun neresinde olduğunu söylemenin çok zor olduğuna dikkat çekti.

"Bunu söylemek gerçekten zor. Sıralama turları ve yarış arasında biraz değiştiğini düşünüyorum. Bence yarış tempomuzdan biraz daha umutluyuz ve yarış temposunda en güçlü takımlardan biri olduğumuzu söyleyebilecek kadar eminiz. Sıralama turları biraz daha geride kaldığımız yer. Ancak sadece bir hafta sonu geride kaldı. Bilmiyorum, nerede olduğumuzu söylemek zor."

"Düşük yere basma gücü pistleri, yüksek yere basma gücü pistleri, ıslak ve kuru koşullar vb. gibi farklı durumlarda tam olarak nerede olduğumuzu anlayabilmek adına üç, dört veya beş yarışa ihtiyacımız var."

"Kısacası henüz bir şey söylemek istemiyorum. Bence bu hafta sonunu görmeliyiz. Çok çalışmalıyız ve sonrasında nerede olacağımızı göreceğiz. Bu hafta sonu bize, nerede olduğumuz hakkında iyi bir fikir verecek."

Lando Norris, McLaren ve Fernando Alonso, basın konferansında Fotoğraf: FIA Pool