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Norris: "Sıralama performansı, aracın zayıf noktalarını gizliyor"

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında sahip oldukları güçlü performansın, aracın zayıflıklarını gizlediğini söylüyor.

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Lando Norris, McLaren

McLaren, 2023 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı ve geride kalan yedi yarışın ardından takımın sadece 17 puanı var.

Bunların 12'sinin Melbourne'de kazanıldığı göz önüne alındığında, takım için pek de parlak bir sezon olduğu söylenemez.

Fakat McLaren sürücüleri düzenli olarak sıralama turlarında son bölüme kalıyor ve Lando Norris, Barcelona'da üçüncü olarak çarpıcı bir performansa imza attı.

Montreal'de konuşan İngiliz sürücü, sıralama turlarında iyi bir araca sahip olduklarını ve bunun da MCL60'ın zayıf noktalarını gizlediğini öne sürdü.

Norris, "Barcelona'daki sıralama turları bizim için umut ışığı oldu. Aracın bazı güçlü yanları olduğunu görmüş olduk."

"Yeni lastikler ve boş depoyla kesinlikle daha iyi görünüyoruz. Kullanılmış lastiklere göre fark 0.8 saniye."

"Yeni lastiklerden elde ettiğimiz bu 0.8 saniye, sahip olduğumuz sorunları gizliyor. İkinci hızlı turdaki tempomuza bakarsanız, birinci turdan çok daha kötü."

"Kısacası ikinci turdan itibaren ciddi sorunlar yaşıyoruz.

"Sanırım aracı nasıl ve neyden etkilendiğini anlıyoruz. İyileştirmeye çalıştığımız şeyler var fakat şu anda açıkça görülüyor ki yarışlarda sıralama turlarına göre daha fazla sorun yaşıyoruz."

"Aracı geliştirmediğimiz sürece, kolay yarışlar beklemiyorum." dedi.

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