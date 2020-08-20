Norris: "Sıralama modunun yasaklanması McLaren'a yardım edecek"

Formula 1'de Belçika GP'nin ardından sıralama modları yasaklanacak ve Mercedes motorlu takımların olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Konu hakkında Telegraaf'a konuşan Norris, motor modunun yasaklanmasının bu yıl kendileri için bir avantaj olsa bile, gelecek yıl Mercedes motoruna geçtikleri için bir dezavantaj olabileceğini belirtti.

Norris, "Bu modun yasaklanması sayesinde sıralama turlarındaki mücadele daha ilginç olabilir. Yasak bize şimdi yardımcı olabilir, ancak gelecek yıl Mercedes motoruna geçerken öyle olmayacak."

Norris gelecek yıl Daniel Ricciardo ile çalışmak için de sabırsızlandığını söyledi.

“Daniel Riccardo ile takım arkadaşı olacağım gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Carlos Sainz ile çalışmayı seviyorum, ancak yeni bir takım arkadaşına sahip olmak iyi bir şeydir çünkü yeni şeyler öğrenme fırsatınız olur."

"Ricciardo şimdiye kadar yarış kazanmayı başardı. Bu yüzden daha fazla deneyime sahip."