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Norris: "Sınırsız DRS kullanımı yarış simülasyonlarında sizi zor duruma sokuyor"

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Norris: "Sınırsız DRS kullanımı yarış simülasyonlarında sizi zor duruma sokuyor"
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 06:48

Lando Norris, sezon öncesi testlerin 5.günü hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz sürücü 5.gün hakkında şunları söyledi: "Tempomuz Sauber'den, veya adı her neyse, çok daha iyiydi, en azından ilk stintte. Onlarla küçük bir yarış yaptık ve bunu yapmamız benim pite erken girişimi etkiledi. Ancak genel olarak bunu yapmak güzeldi, lastikleri korumak ve daha çok şey öğrenmemize yardımcı oldu. 

"Sanırım tüm takımlarla iyi bir karşılaştırma yapabiliriz - kendi yaptığımızı takip ederek. Ancak aynı zamanda her zaman düz ilerlememek lazım, diğer araçlarla da karşılaştırmanız lazım - herkes bunu yapıyor. 

"Testlerde DRS'yi her zaman her yerde kullanmak çok sinir bozucu. Eğer öndeki aracı geçmek için yaklaşırsanız öndeki araç DRS kullanıp önünüzde kalabiliyor ve sizin sürüşünüzü mahvedebiliyor. Ancak aynı zamanda bu bize araçları takip için iyi bir izlenim veriyor - tüm yere basma gücünüzü kaybedip araç b*k gibi hissettireceği için yarışta olacak durumu daha iyi analiz ediyoruz.

"Bu yüzden bunları test etmek güzel. Ancak geçen haftaki yarış programını yaptık. Hala bir buçuk stint tamamladık ve bir tanesi türbülans altındaydı, bu yüzden gayet iyi hissediyorum. En temiz ve akıcı sürüş değildi ancak her şey gayet iyi.

"Rüzgar durumu sürüşümüzü iyi etkilemedi ama aynı zamanda bir yarış bu kadar rüzgarlı olursa ne yapacağımızı düşünmeye başladık ve bu durum üzerine takım olarak çalışmalıyız. Ki takım olarak çalışmamız gereken yerler gayet net. Bu yüzden Avustralya'ya kadar neleri değiştireceğimizin farkındayız.

"Kendimi sürüş olarak ilk sezonuma göre daha iyi hissediyorum. Şu anda kendi durumuma baktığımda daha özgüvenli, daha iyi hissiyatla Melbourne'e gideceğim ve bu iyi bir şey. Beni Avustralya'da daha iyi bir duruma sokacağına inanıyorum."

Araçların daha da hızlanmasıyla beraber lastik aşınımı artıp lastiklerin hala 2019 versiyonunda kalacağı sorusu üzerine Norris şunları söyledi: 

"Araçlar o kadar da hızlanmış değiller. Kimsenin geçen seneki Mercedes kadar hızlı olduğunu düşünmüyorum, Mercedes dışında. Bu sebeple bizim için bir fark yok - onlar kadar hızlı olamayacağız. Onların son iki senede yaptığı bizim için bir anlam ifade etmiyor. Onların seviyesinde değiliz ve eğer birisi lastik problemi yaşayacaksa bana göre sorun yaşaması gereken taraf onlar.

"Bu durum öyle oluşmuyor - daha fazla yere basma kuvvetine sahipler, daha iyi yol tutuşa sahipler, böylece lastik aşınma seviyeleri de daha iyi - her türlü bir kazanç durumları var. Diğer araçlar için ise, biz geçen sene az yere basma kuvvetine sahip olduğumuz için kontrolü daha çok kaybettik.

"Bu yüzden aracın daha hızlı gitmesinin lastiği daha kötü yapacağı durumu bulunmuyor - hatta tam tersi bir durum var. Ne kadar fazla yere basma gücünüz varsa, o kadar çok yol tutuş var demektir, daha az kontrol kaybı da daha iyi lastik aşınması anlamına geliyor."

Lando Norris ile beraber geçen sene çaylak olarak F1'de yer alan iki kişi daha vardı: F2 şampiyonu George Russell ve F2 üçüncüsü Alexander Albon. Bu sene ise F1'ye yükselen tek isim, F2 ikincisi Nicholas Latifi oldu. Latifi daha öncesinde bu senenin bir çaylak olmak için çok zor bir sene olduğunu söylemişti. Lando Norris'e ise bu soru sorulduğunda Norris şu yanıtı verdi:

"Hiçbir sempati duymadım - kör talih! Eğer dışarıdan bu duruma bakan bir insan olsaydım, onun aracı sadece 3 gün sürmesine bir sempati duyardım, ancak Formula 1'de başka sürücülere sempati duymamalısınız. Tabii ki de durum onun için zor - ancak o hala buraya geldi.

"Kaç FP1 yaptığından haberdar değilim, ancak buraya gelirken çokça F1 testi yaparak geliyor. En az benimki kadar, belki biraz daha az çünkü ben çok fazla test yapmıştım.

"Ancak zor bir durum, bunu sadece 3 günde yapmak - ki motor arızaları ve problemler de yaşadı, bu yüzden diğer çocuklardan daha az tur attı. Bu onun için daha da zor olacak. Çok şanssız bir durum ama ona karşı bir sempati duymama neden olmadı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Perşembe
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

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