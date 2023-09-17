Norris: "Singapur'daki bordürler yeni araçlara uygun değil"
Lando Norris'e göre Lance Stroll'ün kazasında bordürlerin yeni araçlara uyum sağlayamaması büyük rol oynuyor.
Q1'in son turlarına doğru epey zorlayan Stroll, son virajın hemen ardından kontrolü kaybederek yüksek hızla spin attı ve TecPro bariyerlere çarparak durabildi.
Kazanın ardından Stroll'ün aracı start-finish düzlüğünün ortasına sürüklendi ve hemen arkadan gelen Norris hızlı refleks göstermeseydi bir diğer kötü kazayla karşılaşabilirdik.
Sıralama turlarının ardından konuşan Norris ise kazaya farklı bir açıdan yaklaşıyor ve bordür tasarımlarının yeni araçlara göre değiştirilmesini talep ediyor.
Norris, "Gelecek yıl için pistte küçük bir iyileştirme yapabilirler mi bilmiyorum, çünkü pist yüzeyi ve bordürler yeterince pürüzsüz değil gibi. Bu yüzden herkes tam gaz gitmekten biraz çekiniyor."
"Bordürlere çıktığınız anda gaz kesmek ve turu iptal etmek zorunda kaldığımız birkaç zaman oldu. Kendinizi kaptırmaya çalışırsanız, Lance ile aynı şeyleri yaşarsınız."
"Güvenlik açısından en iyi bordürlere sahip olduğumuzu, gereken standartları yakalayabildiğimizi düşünmüyorum. Gelecek yıl bu konunun üstüne gitmeliyiz."
Aston Martin AMR23 pilotu Lance Stroll, Q1'in sonlarına doğru yaptığı kazanın ardından ağır hasar gören aracından uzaklaşıyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Olay anını da aktaran Norris, "Olay yerine herhangi bir sarı bayrak ya da başka bir uyarı sinyalinden önce vardım, bu yüzden viraj çıkışına kadar ne olup bittiğini bilmiyordum."
"Virajdan dönerken dumanları görebiliyordum ama ne olduğunu anlamak imkansızdı."
"Ancak bu esnada Stroll'ün aracı piste sürükleniyordu, bu yüzden oldukça hızlı bir şekilde frene bastım çünkü neler olacağını bilemiyordum."
"Sonrasında piste uçuşmuş parçaları ve kopmuş bir lastiği gördüm, bu yüzden başımı eğerek ilerledim."
"En önemli şey ise elbette Lance'in kurtulmuş olmasıydı. Bu büyük, çok büyük bir kazaydı ve bence orada bir kaza yaparsanız, oldukça kötü bir kaza olacaktır."
"Dolayısıyla, araçtan bu kadar çabuk çıkması bence iyiye işaretti." dedi.
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