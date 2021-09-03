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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''

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, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sinin ilk günü hakkında konuştu ve Zandvoort'ta aldıkları verilerin, simülasyonda aldıklarına benzer olduğunu söyledi.

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''

Bugün, tam 36 yıl sonra Zandvoort pisti Formula 1 aksiyonu gördü ve iki antrenman turu gerçekleştirildi.

McLaren pilotu Norris, bu pistin kendisine bazı anılar hatırlattığını ve buraya dönmenin güzel olduğunu söyledi.

''Bu iyiydi. Araca tekrar dönmek güzel. Araçta birkaç tur atabildim ancak zorlu oldu, kesinlikle çok kolay bir pist değil.''

''Bir turu birleştirebilmek zor, fiziksel olarak zor yani bu iyi bir meydan okumaydı. Ancak bence iyi bir ilk gün geçirdik.''

''Kesinlikle bazı şeyler üzerinde çalışmamız gerekiyor ama bence birinci antrenman seansında iyi görünüyorduk.''

''Sonrasında yumuşak lastiklerde yeterince güçlü görünmedik. Yani sıralama için çalışmamız gereken yerler var fakat iyi bir ilk gündü ve bu sürüş yapmak için iyi bir pist. Bana 2017'ten iyi anılar hatırlattı.''

McLaren'ın simülatör çalışmalarından sonra pistte herhangi bir sürprizle karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan İngiliz pilot, ''Çok olduğunu söyleyemem.''

''Bence simülasyonda aldığımız veriler [gerçeğe] oldukça yakın, ki bu iyi bir şey. Bu, simülatörde iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor.''

''Sanırım bu her zaman bir daha zorlu oluyor çünkü simülatörde G kuvvetini özellikle sırtınızda hissetmiyorsunuz ve yedinci, sekizinci, dokuzuncu virajlarda sürekli sağa dönüyorsunuz.''

''Bu ön sol lastikler için kötü oluyor ve fiziksel olarak da bunu hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda oldukça da hızlılar. Yani bu hissi simülasyonda alamıyorsunuz.'' cevabını verdi.

''Buraya ilk geldiğinizde buna alışmanız gerekiyor ve bu ilk birkaç turda biraz şok etkisi yaratıyor ancak bir kez alıştığınız zaman bu iyi bir his.''

McLaren bugün rakiplerine göre biraz daha yavaş kaldı ve Norris ilk seansı 11. sırada noktalarken, ikinci antrenman seansında da 8. sıraya yerleşti

Yarın için neleri geliştirmeyi planladıkları sorulan Norris şu ifadeleri kullandı: ''Yani, burada yumuşak lastiklerle yaptığımız ilk düzgün sürüştü.''

''Ayarlarda nerede olduğumuzu biraz anlamamız gerekiyor. Belli olan bir şey yok, öbür türlü daha hızlı olurduk. Fakat kesinlikle üzerinde çalışmamız gereken birkaç alan var.''

''Zaman anlamında çok fazla bulabileceğimiz bir şey var mı bilmiyorum. Alpine gibi bazıları inanılmaz hızlılar, bu biraz sürpriz oldu ancak bence bazı alanlarda çalışabiliriz. Fakat hiçbir şey aracımızı tamamen değiştirmeyecek.''

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