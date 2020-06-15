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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Simülasyonda yarışmış olan pilotlar büyük bir farka sahip olmayacak"

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Norris: "Simülasyonda yarışmış olan pilotlar büyük bir farka sahip olmayacak"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Haz 2020 14:40

Lando Norris, koronavirüs salgını sebebiyle verilen ara sonrasında simülasyon dünyasına giriş yapmış sürücüler ile diğerlerinin arasında "beyaz ile siyah" kadar büyük bir fark olmayacağına inandığını söyledi.

COVID-19 pandemisi sebebiyle gerçek hayatta yarışan sürücüler, pek çok eSpor organizasyonlarına katıldılar ve bunların içinde Norris, Leclerc, Albon ve Russell gibi isimler de vardı.

Norris, bu dönemi simülatörlerde geçiren pilotların, yarışlar tekrardan başladıktan sonra küçük bir avantaja sahip olabileceğini söylerken, simülasyon yarışlarında yer almamış pilotların bu farkı kısa bir sürede kapatacağına inandığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris şunları söyledi: "Onlar [simülasyon yarışına katılmış olanlar] küçük bir avantaja sahip olacaklar, ancak beyaz ve siyah kadar büyük bir fark olmayacak. Simülasyon yarışlarına katılmış olan sürücüler, katılmış olanlara göre çok daha hızlı olmayacaklar." 

"Çok küçük farklar olacaktır ve bu farkları bir veya iki tur öncesi gibi ortaya koyabiliriz, ancak bundan fazlası değil."

"Mühendislerle çalışmak ve bunun gibi şeylerde sizi biraz da olsa öne taşıyacak olan küçük etkiler var, ancak bu günlerde sürücüler o kadar yetenekli ki araca atladıktan iki-üç tur sonra tempolarını yeniden yakalayabiliyorlar. Önceden bulunduğunuz tempoyu daha hızlı yakalayabiliriz, bu yüzden küçük bir farklılık var, ancak büyük olmayacak."

Norris aynı zamanda sezonda yapılacak olan yarış sayısının sekizden fazla olacağına inandığını söyledi - şu anda yapılması kesin olan yarışların tamamı Avrupa'da yapılacak.

Ancak İngiliz sürücü, kısaltılan takvim sebebiyle emekli olmaktan daha zararlı çıkılacak olması ve parlak sürüş şanslarının az olması ile beraber sürücülerin sezona olan bakışının değişebileceğini söyledi.

Norris şu şekilde açıklamasına devam etti: "Gayet eminim ki sekiz yarıştan daha fazla yarış yapacağız, bence kesinlikle daha fazla yarış olacak."

"Daha büyük riskler alma durumunu ise mühendislerimle konuşmam lazım ve bunun sonucunda takımla beraber benim durumum için en iyi olan durumu seçmemiz lazım."

"Sonuçta kendimi geliştirmem gereken alanlar bulunuyor ve eminim ki daha iyi bir iş yapabilirim. Bu, Avusturya'da tempomuzu gördüğümüzde ele almamız gereken ekstra durumlardan biri olacak."

"Eğer sadece sekiz yarış yapılıyor olsaydı tabii ki de daha çok risk alabilirdiniz, ancak eminim ki sekiz yarıştan daha fazlasını yapacağız. Ancak bunların deniz aşırı ülkelerde mi yoksa Avrupa'da mı yapılacağından emin değilim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Editör Stefan Mackley

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