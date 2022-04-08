Norris: "Şimdiye kadarki en iyi Cuma günü olması, McLaren'ın geliştiğine işaret ediyor"

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İngiliz ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo, yeni MCL36'da tutuş olmadığı ve bu yüzden geride kaldıkları için sezona hayal kırıklığıyla başladılar.

Ancak, iki sürücü de Avustralya Grand Prix'sindeki ikinci antrenmanı ilk 10'da bitirdi. Norris, takımın Bahreyn'deki korkunç durumundan sonra köşeyi döndüğüne inanıyor.

Cuma günü ikinci antrenman seansını sekizinci sırada tamamlayan Norris, "İyi göründü, harika değildi ama düzgündü."

"Sanırım şimdiye kadarki en iyi Cuma gününü geçirdik. Bunun yarın da devam etmesini umuyorum çünkü iyi bir hissimiz var."

"Birkaç değişiklik yaptık, önceki iki haftaya dair bu hafta bir şeyler öğrendik ve iyi çalışıyor. Bu ileriye doğru küçük bir adım, yani iyi bir başlangıç. Umarım bunu yarın devam ettirebiliriz ve daha fazla ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

Bununla birlikte Norris, McLaren'ın gelişen formunun Avustralya pistine bağlı olduğuna emin.

Norris, "Bu sadece pist sayesinde ama elbette geliştirdiğimiz bazı küçük şeyler de var. Belki onda bir saniye kadar bir ilerleme kaydettik."

"Bu bizi yarım saniye veya bir saniye daha hızlı yapmayacak. Araçtan her şeyi almaya çalışıyoruz ve bence iyi bir iş çıkarıyoruz."

"Ancak gördüklerinizin çoğu sadece pist sayesinde ve bu iyi bir şey. Umarım Bahreyn sadece çok kötü bir yer olarak kalır ve bence biraz daha fazla anlamaya başladık. Umarım burası ve Suudi gibi daha fazla pist olur. Doğru yönde gidiyoruz ama hâlâ çok uzaktayız." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise McLaren'ın formunun Bahreyn'den bu yana daha iyi olmasının piste bağlı olmadığını çünkü takımın aracı daha iyi anladığını söyledi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seidl, "Benim açımdan yarı yarıya bir etkisi var."

"Bahreyn'deki testin ve yarış hafta sonunun nasıl geçtiğine baktığımızda, çok fazla zorluk yaşadık."

"Bahreyn'e giderken kesinlikle dezavantajlı konumdaydık. İlk yarış hafta sonunda ve testte hâlâ yapmamız gereken birçok şey vardı. Ancak sonrasında bütün bu öğrendiklerimizi ikinci yarış hafta sonuna uygulayabildik."

"Bu, daha fazla performans almamız için Cidde'de daha pürüzsüz bir hafta sonu geçirmemize yardımcı oldu. Ancak sanırım pist düzeni de aracımıza daha fazla uydu ve bu yüzden daha rekabetçi olduk." dedi.

Seidl, gelişme işaretlerine rağmen, ön gruba yaklaşmak için getirilmesi gereken güncellemeler üzerinde fabrikadaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Seidl, "Evde, araca nasıl daha fazla performans getireceğimiz konusunda net bir planla son hız çalışıyoruz."

"En önemli şey araca nasıl daha fazla performans getireceğimizi anlamaktı. Şu anda, istediklerimizi nasıl ve ne zaman elde edeceğimizi analiz ettikten sonra net bir plana sahibiz. Sadece bu planı uygulamamız gerekiyor."

"Biraz zaman alacak. Bu yüzden sabırlı olmamız, aynı zamanda hırslı olmamız ve olabildiğince hızlı bir şekilde bu güncellemeleri getirmemiz gerekiyor. Paralelinde ise mevcut paket ile olabildiğince fazla puan almamız gerekiyor." dedi.