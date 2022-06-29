Norris: "Silverstone'da taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız"

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McLaren bu yıl bazı yarışlarda iyi görünse de, bazı yarışlarda yeterince iyi değildi ve istikrarlı bir tempo yakalayamadı.

Bundan ötürü de ilk dokuz yarışın ardından 65 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve beşinci sıradaki Alpine ile aralarında 8 puan var.

Sırada Silverstone yarışı var ve geçen yıl McLaren pilotları burada oldukça iyi görünmüşlerdi.

Yarış öncesi konuşan Norris, şöyle dedi: "Silverstone'a döndüğümüz için mutluyum. Tribünlerde papaya renklerini taşıyan taraftarlar, takımı motive ediyorlar ve bize güven veriyorlar."

"Taraftar bölgesinde seyircilerle buluşmak ve atmosferi hissetmek için sabırsızlanıyorum."

"Montreal'deki yarışın ardından rekabet seviyemizi artırmak için çok çabaladık. Takım, nasıl gelişeceğimizi anlamak için çok çaba sarf etti."

"Şimdi aracı daha iyi anlıyoruz ve her şeyi anında düzeltmenin imkansız olduğunu bilsek de taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

Daniel Ricciardo da Silverstone için heyecanlanıyor.

"Formula 1'deki ilk yarışıma Silverstone'da çıktım ve bu yüzden bu pistin kalbimde özel bir yeri var. Ayrıca burada harika yarışlar oluyor. Bu yüzden piste gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Montreal'deki yarış zordu ancak o yarıştan dersler çıkarmalı ve ilerlemeye devam etmeliyiz. Silverstone'da atak yapabileceğimiz yerler var. Bu yüzden yeni araçlarla durumun nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

"Yeniden yarışacağım için heyecanlıyım. Umarım taraftarlarımızın önünde puan kazanırız. Bize karşı inanılmaz bir destek var ve onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."