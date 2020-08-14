Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"

Günü hakkında konuşan Norris şunları söyledi: "Çok ama çok sıcaktı, çok terledik. Ancak iyi bir gündü, aracı iyi bir şekilde anladık, en önemli olan şey ayarları Cuma gününe ayarlamak üzerineydi. Sanırım gayet mutluyuz, araçta yapılması gereken biraz iş var."

"Kötü olduğunu söyleyemem, hatta belki de Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz, ancak yapabileceğimiz gelişimler hâlâ bulunmakta. Gayet iyi hissediyorum. Gece boyunca gelişimler yapıp aracı daha çok hızlandırabiliriz."

"Bununla beraber ben de daha iyi bir iş yapabilirim, çok kötü bir durumda gibi değiliz ama kolay değil. Çok yakın bir mücadele var, yaptığım birkaç hatada Carlos'tan 0.3 saniye daha yavaştım ve ona göre gridin çok arkasındaydım. Çok karışık ve yakın bir mücadele olacak."

"Bence burada geçiş yapmak çok zor, bayağı zor, bu sebeple sıralamalar önemli olacak. Renault çok hızlı duruyor, Racing Point de öyle. Ve Haas, bu hafta sonu oldukça hızlı gözüküyor, bu yüzden sıralamalarda son seansa kalmak daha da zor olacaktır."

"Hâlâ bir şansımızın olduğuna inanıyorum, iyi turlar atmamız, hata yapmamamız gerekiyor ve iyi bir şansımız olacaktır, ancak her zaman olduğu gibi çok yakın olacaktır."

İyi bir performans gösteren Haas hakkında konuşan Norris, bunun bir sürpriz olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Haas nedenini bilmediğim bir sebepten dolayı burada her zaman çok iyi bir iş yapıyor, diğer pistlere göre daha iyiler. Onları oldukça hızlı görmek çok şaşırtıcı, ancak aynı zamanda bunu beklemiyor değildik çünkü bu pistte iyi sonuçlar alıyorlar."

"Renault da aynı şekilde güçlü duruyor ve ilk 10'a yaklaşan pek çok insan var, bu da son sıralama turlarına çıkmaktaki işimizi daha zor yapacaktır."

"Ancak olduğumuz yer burası, an itibariyle gerçekçi pozisyonumuz bu, ancak en iyi mücadeleyi vermemiz lazım bu sebeple üçüncü seansa geçmek oldukça zor olacaktır. Aynı zamanda da olan en kötü şey, üçüncü seansa kalmamak olmayabilir."

Norris, sert hamur lastiklerin işe yaramaz olduğunu söyledi: "Yağmur lastiklerinde daha çok yol tutuş olduğunu düşünüyorum, neden bilmiyorum."

"Bence bu durum herkes için geçerli. Sert lastikleri deneyen herkes kötü durdu ve orta ile yumuşak hamuru denedikleri anda inanılmaz bir gelişim gösterdiler. Sadece biz değiliz. Dengenin bu lastiklerde fena olmadığını düşünüyorum, ama sert lastikte rezaletti."

"Bence yarınki planımızın ve yarıştaki stratejimizin ne olacağını görmeliyiz, ancak biraz daha heyecan verici olabilirdi."