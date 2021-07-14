Norris: "Silverstone performansımız konusunda gerçekçi olmalıyız"

McLaren pilotu Lando Norris, Avusturya'da harika bir performans sergilemiş ve podyuma çıkmayı başarmıştı.

İngiliz pilot, bu hafta sonu yapılacak Britanya GP öncesi şöyle dedi: "Avusturya'da, bu sezon üçüncü kez podyumda olmak harika bir duyguydu. Bu, tüm takımın bu yıl ve yoğun üçlü yarış boyunca yaptığı tüm sıkı çalışmaların ardından hak ettiği bir sonuçtu."

"Umarım, bu enerjiyi bu hafta sonuna ve takımın kendi ülkesindeki bu 'ev' yarışına taşıyabiliriz ancak Silverstone çok farklı bir pist olduğu için elde edebileceğimiz şey konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor. Bunu söylerken, mümkün olan her puan için elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız."

"Burada sezonun ilk sprint sıralama yarışı olacak. Cuma günü hemen işe koyulmak gerekecek, çünkü Cumartesi yapılacak sprint yarışından önce sıralama turları olacak, fakat buna hazırız. Bu hafta sonu formatı herkes için bir yenilik olacak. Pistteki mücadelenin artmasına yol açacağını düşünüyorum ki, haliyle de taraftarların heyecanlı yarışlar göreceğine eminim!"

Daniel Ricciardo ise şunları ekledi: "Bu hafta sonu takımın ev yarışı için Silverstone'a gidiyoruz. Taraftarları bu tribünlerde görmeye başladığımız için hepimiz adına özel bir an olacak, ki bunu görmeyeli uzun zaman oldu. Sezon ilerledikçe ve bazı ülkelerde bunu yapmak güvenli olduğunda, yavaş yavaş daha fazla taraftar görüyoruz. Bence herkes taraftarların getirdiği sesi ve atmosferi özledi."

"İngiltere Grand Prix'sinde ilk kez yeni sprint sıralama formatını deneyeceğiz ve bu da heyecan verici bir mücadele olacak. İlginç olacak ve eminim Pazar günkü yarışın başında iyi pozisyonlar kazanmamız için bize birçok fırsat verecek."

"Fransa ve Avusturya'da yapılan arka arkaya üç yarışın ardından tamamen bataryalarımı şarj etmek için zaman ayırdım ve Goodwood'da Senna'nın MP4-5B'sini sürdüm, ki bu gerçekten harikaydı. Yeniden Silverstone'a gitmeye hazırım ve Avusturya'da daha olumlu bir hafta sonu geçirdikten sonra araca biraz daha güvenebiliyorum. Bunu tur zamanına çevirmek için adımlar atmaya devam etmeliyiz, böylece iyi puanlar için mücadele edebiliriz."