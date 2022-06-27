Norris: "Silverstone, 2022 araçlarındaki büyük farkı ortaya çıkaracak"

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F1, araçların birbirini daha kolay takip etmesi ve yakın mücadele edebilmesi için, 2022 sezonunda yeni teknik düzenlemeleri yürürlüğe soktu.

En büyük değişikliklerden biri, şasinin altında venturi tünellerinin kullanılmasıyla birlikte araçların hızlı virajlarda daha fazla yere basma kuvveti üretmesi ve daha yüksek hızlara ulaşmasını sağlayan zemin etkisinin geri dönüşü oldu.

McLaren pilotu Norris, pistin yeni araçlarla atılan büyük adımı ortaya çıkaracağını ve Britanya Grand Prix'sinde yarışın daha kaliteli olacağını söyledi.

Norris, "Silverstone her zaman harika bir hafta sonu sunuyor, Formula 1 araçları burada her zaman muhteşem oluyor."

"Bu yıl yarışlar genel olarak daha iyi. Fakat uzun düzlüklerden oluşan pistlerde pek de öyle değil."

"Ancak Silverstone gibi uzun virajların olduğu pistlerde geçtiğimiz yıla göre büyük farklılıklar görüyorsunuz."

"Daha iyi ve daha keyifli bir yarış olmasını umuyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Britanya Grand Prix'si bir kez daha tamamen dolu olacak ve taraftarlar, üç İngiliz sürücü için tezahürat edecek: Norris, Lewis Hamilton ve George Russell.

Hamilton da Norris'in düşüncelerine hemfikir oldu ve Silverstone'un, yeni araçların hızlı virajlarda ne kadar iyi olduğunu görmek için ideal bir pist olduğunu söyledi. Ayrıca heyecanlı bir yarış olacağı konusunda da iyimserdi.

Hamilton, "Silverstone hâlâ en iyi pistlerden biri ve yüksek hızlı virajlarda sürmek her zaman en eğlencelisi."

"Barselona'da yüksek hızlı virajlarda zıplama yaşamıştık. Bu yüzden bugünün araçlarıyla muhteşem olmayabilir ama o zamana kadar düzeltmemizi umuyorum. Göreceğiz."

"Hepimiz için harika olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu yıl biraz daha yakından takip edebiliyoruz. Umarım yarış daha iyi olur." dedi.

Hamilton ve Russell, Mercedes'in yeni düzenlemeler dönemine zorlu bir başlangıç yapmasının ardından bu hafta sonu toparlamayı umuyorlar.

Hamilton, Silverstone düzeninin Mercedes W13'e uyacağını düşünse de, zıplamanın performansları üzerindeki etkisi konusunda temkinli.

Hamilton, "Orta ve yüksek hızlı virajlarda, düşük hızlı virajlara kıyasla daha iyiyiz ama zıplama yaşıyoruz."

"Bu yüzden Copse ve diğer yerlerde nasıl olacağını bilmiyorum. Bizim için ilginç olacak."

"Fakat Birleşik Krallık'a geri dönmek için heyecanlıyım." dedi.