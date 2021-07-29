Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum”

McLaren’ın genç yeteneği Norris, hiç şüphesiz bu sezonun öne çıkan isimlerinden biriydi. Genç pilot, bu seneki tüm yarışlardan puan alan tek pilot unvanını korurken, aynı zamanda geçtiğimiz seneyle birlikte arka arkaya 15 yarıştan puan kazanan tarihteki ilk McLaren pilotu oldu.

Şu anda pilotlar şampiyonasını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve Red Bull pilotu Sergio Perez’in önünde üçüncü sırada götüren Norris, Macaristan Grand Prix’si basın toplantısında sezonun ilk yarısındaki performansını yorumladı. Genç pilot, geçtiğimiz sezonlara kıyasla kaydettiği ilerlemeden mutlu olduğunu belirtirken, hâlâ eksiklikleri olduğunu eklemeyi de unutmadı.

McLaren pilotu, “Şu ana kadar yaptıklarımdan oldukça memnunum. Her zaman kendimi sertçe eleştiririm ve neyi kötü yaptığımı, neyi iyi yaptığımı biliyorum ama bu sezon bazı hatalar da yaptım ve bu, bana birkaç puana mâl oldu. Fakat genel anlamda, iyi bir iş çıkardım gibi hissediyorum ve elime geçen fırsatların %90’nında maksimum sonucu aldım ve araçtan en iyisini çıkardım. Bu yüzden, hem yarış hem de sıralama turları açısından mutluyum çünkü geçen seneye kıyasla en çok bu noktalarda gelişmek istiyordum ve bunu başardım. Bu nedenle, yaptıklarımdan memnunum.” dedi.

Ayrıca iyi bir ivme yakalamasının yanı sıra, padoktaki birçok kişiden de övgüler alan Norris’e bunun öz güvenini artırıp artırmadığı soruldu.

İngiliz pilot, “Kesinlikle artırıyor. Her hafta sonuna kendime güvenerek geliyorum ve bu her hafta sonu daha iyi yapmam için heyecanlı ve motive olmamı sağlıyor. Bu hem benim için hem de takımım için iyi oluyor. Bence takım olarak çok, çok iyi çalışıyoruz ve bu elbette çok yardımcı oluyor.” cevabını verdi.

Şu anda F1 kariyerinin üçüncü yılında olan Norris, McLaren’da geçirdiği süre boyunca kendisini geliştirmek için her zaman daha iyisini yapmaya çalıştığını da belirtti.

Norris, “Kışın takımla çok sıkı çalıştık ve bu sezon başarmak istediğimiz şeylere odaklandık. Fakat, sanırım her zaman öz güvenli biriydim ve bu yüzden, bu sezonki gibi sonuçlar alabileceğimi biliyordum. Aynı zamanda, kendimi bu kadar eleştirmemin sebebi de bu çünkü kötü bir iş çıkardığımı düşünmüyorum ama her zaman daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu sezon, tam olarak bunu yapmayı başardım.” diye ekledi.

Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images