Norris: "Sezonun, hatta kariyerimin en iyi yarışıydı"

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Grid cezaları nedeniyle İtalya GP'sine üçüncü sıradan başlayan Norris için yarışın ilk bölümü hiç iyi geçmedi.

Yanlış direksiyon ayarları nedeniyle kötü bir start alarak 7. sıraya kadar gerileyen İngiliz pilot, sonrasında da Daniel Ricciardo'nun başını çektiği DRS trenine takıldı -bu da ilk bölümü uzatmasıyla sonuçlandı.

Normalde bu strateji kendisine büyük avantaj getirecekti, fakat yavaş bir pit stop nedeniyle yine kendini grubun gerisinde buldu, fakat çok daha yeni lastikleriyle grubu yarması uzun sürmedi ve bir kez daha geride kalanların en iyisi olmayı başaran Norris, güçlü sonuçlarına bir diğerini ekledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris, Formula 1 kariyerinin en iyi yarışlarından birini geride bıraktığını düşünüyor.

Norris, "İlk bölümü bir hayli uzattık, sanırım 35. veya 36. turda ilk kez pite geldim. Yarışı yönetmek ve sabırlı olmak açısından konuşursak F1'deki en iyi yarışlarımdan birisiydi."

“Kesinlikle sezonun en iyi yarışıydı, hatta neredeyse F1 kariyerimin en iyi yarışıydı! 7. sıra gösterdiğim performansı karşılayan bir sonuç değil, ancak hayat böyle. Derslerimizi çıkaracak ve önümüze bakacağız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yavaş pit stop olmasaydı grid cezası nedeniyle geriden başlayan Lewis Hamilton ve Sergio Perez'i arkasında tutabileceğini düşünen Norris, "5. sıra mümkündü, dolayısıyla biraz hayal kırıklığına da uğradım. Sıkıntılı bir gündü, yanlış ayarlar nedeniyle farklı bir şeyler denemem mümkün olmadı. Bunun yanı sıra yavaş pit stop nedeniyle Lewis'e bir sıra da kaybettik."

"Bizi birkaç tur içinde geçse de geçmese de -ki muhtemelen geçecekti- bir fırsatımız olacaktı, belki de güvenlik aracı periyodundan faydalanabilecektik. Kısacası beşinci olmamız gerektiğini düşünüyorum, ancak yedinciyiz."

"Start esnasında yanlış ayarlara sahiptik ve bir dakika sinyalinden sonra herhangi bir değişim yapmana izin yok, dolayısıyla yapabileceğim bir şey yoktu."

"Bana bunu söylediklerinde birtakım sıkıntıların ortaya çıkmasını bekliyordum. Işıklar söndüğünde hızlıca tepki vermeniz gerek, dolayısıyla geçmişte karşılaşmadığım bu sıkıntıyla bir daha karşılaşmamayı umuyorum!" dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sorun yaşayan tek McLaren Norris değildi; sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçiren Ricciardo da puan alabileceği bir pozisyonda giderken yarışa veda etti.

İstedikleri puanları elde edemeseler bile McLaren takım patronu Andreas Seidl, aracın temposunun kendilerini cesaretlendirdiğini söylüyor.

Seidl, "Her iki pilotumuz da çok güçlü bir yarış geçirdi. Lando'nun tarafında birçok sorun yaşadık ve bu da daha iyi bir sonuç almamızı engelledi. Temiz bir gün geçirebilseydik 5. sıra mümkündü."

"Sanal güvenlik aracının ardından Fernando'ya [Alonso] sıra kaybetsek bile onu pistte geçebilecek hıza sahiptik, bu epey cesaret verici."

"Tempo açısından birçok sorunla karşılaşmayı bekliyorduk, dolayısıyla elde ettiğimiz sonuç tüm takım için cesaretlendirici."