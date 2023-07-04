Norris: "Sezonun en iyi yarışıydı, yine de sorunlar devam ediyor"

Avusturya'ya üç haftalık güncelleme programının ilk aşamasıyla gelen McLaren'in yeni araçtan memnun kaldığını söyleyebiliriz.

Güncellenmiş aracı kullanan Norris, sıralama turlarını dördüncü, sprint sıralamalarını üçüncü, ana yarışı ise dördüncü sırada tamamlayarak sezonun en iyi yarışını geçirdi.

Mücadelenin ardından konuşan Norris ise güçlü bir sonuçla ayrılmalarına rağmen halen sıkıntılarının olduğunu vurguluyor.

Norris, "Yarışa girerken biraz gergindim, yarış temposunun bugün bizi hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyordum ama aslında beklediğimden daha iyiydi, bu da iyi bir sürpriz oldu."

"Halen sıkıntılar var, örneğin Fernando [Alonso] her tur daha hızlıydı ve neredeyse her virajda kaza tehlikesi atlattım."

"Araç her virajda daha hızlı gidiyor ama sürüş şekliniz tamamen aynı, bu da üstesinden gelmemiz gereken bir sonraki sorunumuz."

"Tüm yıl boyunca şikayet ettiğimiz şeyler hala aynı ama sadece daha yüksek bir seviyede, bu yüzden bu sorunların üstesinden gelebilirsek kendime gerçekten güvenebileceğimi hissediyorum."

"Sorunları bir kenara atmayı başardığımızda, önümüzdeki daha hızlı araçlarla mücadele edebileceğimizden eminim."

"Ancak beşinci olmak ileriye doğru iyi bir adım attığımızı gösteriyor, bu yüzden bundan çok mutluyum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'in güncellemeler için gösterdiği çabadan memnun olduğunu belirten Norris, şimdiden fazla heyecanlanmamaları gerektiğini düşünüyor.

Norris, "Bu yarış Silverstone öncesi bize bir moral oldu. Araç daha hızlı, her yerde daha hızlı."

"Ancak hâlâ sürmesi çok zor. Sürmesi daha rahat ya da daha geniş bir çalışma aralığına sahip bir aracımız olsaydı, ileriye doğru büyük bir adım daha atabileceğimizi düşünüyorum."

"Üzerinde çalışmamız gereken pek çok şey var ve sanırım daha pek çok şey de gelecek, bu yüzden aceleci davranmak istemiyorum.

"Bence bu yılki en iyi yarışımızdı, takımdaki herkesin bunu bilmesini sağlayacağım."

"Ama önümüzdeki hafta sonundan önce çalışmaya devam etmeli ve sakin kalmalıyız." dedi.