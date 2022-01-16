Norris, 2022 sezonunun başlarında Russell ile yarışmayı umuyor

Norris, şimdiye kadar Formula 1'de birlikte geçirdikleri üç sezonun büyük çoğunluğunda daha rekabetçi bir araca sahip olduğu için Russell'ın önünde yer aldı.

İngiliz sürücüler, 2018'de Formula 2 şampiyonasında şampiyonluk için çekişmişlerdi. Russell, son altı yarışta öne geçti ve Norris ile üçüncü sıradaki Alex Albon'u geride bırakarak şampiyon oldu.

Ancak F1'e hızlı başlayan isim Norris oldu. Russell, Williams ile gridin arkasındayken Norris, McLaren ile orta grupta yarıştı.

Russell, 2020 Sakhir Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yerini alması dışında, Norris'in arkasındaydı. Ancak bu sezondan itibaren kalıcı olarak Mercedes'e geçtiği için, durumun değişmesi bekleniyor.

Bu nedenle Norris, eğer 2022'nin başındaki Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarında Russell ile yarışabilirse, bunu olumlu göreceğini söyledi.

Norris, "İlk olarak, tekerlek tekerleğe savaşabilmeyi umuyorum."

"Eğer bunu yaparsam bence 2022'ye iyi başlamış oluruz. Ya da o kötü başlamış olur!"

"Elbette iyimser olacağız ve sezona iyi başlayacağımızı, Ferrari, Red Bull ve Mercedes'e daha yakın olmayı umacağız. Özellikle de Red Bull ve Mercedes'e."

"Zamanla göreceğiz. Kimsenin, sezonun başında diğerlerinin nerede olacağını bildiğini düşünmüyorum."

"Ancak bunu yapmak için kesinlikle düzeltmemiz gereken şeyler var ve kolay olacağını düşünmüyorum. Yeni kurallar ve diğer şeyler olsa da her şeyi telafi etmek kolay olmayacak."

"Eğer George ile yarışırsam, Mercedes ile yarışıyor olacağız. Eğer Mercedes'le yarışırsak da kışın iyi işler yapmışız demektir." dedi.