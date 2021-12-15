Norris: "Sezon sonundaki hayal kırıklığının ardından 'çok daha fazlasını hak ettik'"

Norris, sezonun son yarışlarında, pilotlar şampiyonasında dördüncülükten altıncılığa geriledi.

Abu Dhabi'de lastiğinin patlamasıyla, potansiyel bir dördüncülükten yedinciliğe düştü ve üçüncülük için Carlos Sainz Jr'a meydan okuma şansını kaybetti.

Önceki dört yarışında, Brezilya'da Sainz ile ilk turdaki teması, Katar'da bir lastik sorunu ve Suudi Arabistanda diğerlerinin kırmızı bayrakta serbest lastik değişimi yaptığında kaybetmesi de dahil olmak üzere çeşitli talihsizliklerin onu yakalamasının ardından, bir kez dokuzuncu ve üç kez de onuncu oldu.

Norris, Autosport'a, "Elbette birkaç hata yaptım. Brezilya benim için büyük bir hataydı ve bana pahalıya mal oldu."

"Ancak bunun dışında, lastik patlamalarıyla, sorunlarla ve kazalarla çok şanssızdık."

"Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı. Çok daha fazlasını hak ettik. Bence takım göründüğünden çok daha iyi bir iş çıkardı. Ben de göründüğünden çok daha iyi bir iş çıkarmış gibi hissediyorum, sadece şanssızdık, hepsi bu." dedi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris'in, Abu Dhabi'nin erken aşamalarında vites kutusu sorunları vardı ancak yarışına mâl olan şey, bitime 10 tur kala pite çağrılmasına neden olan bir lastik patlaması oldu.

Norris, "Bazı vites kutusu sorunları vardı. Bunun bize pek bir zararı olduğunu olduğunu söyleyemem, bazı yerlerde biraz zaman harcadım ama neyse ki pozisyonlara mal olmadı."

"Ancak lastik patlaması buna mal oldu, yarışımı gerçekten mahvetti. Özellikle güvenlik aracından sonra, en azından Carlos'la savaşarak üçüncülük veya dördüncülük şansımız olabilirdi ve bir sürücü olarak [şampiyonada] beşinci bitirebilirdim."

"Leclerc'i uzak tutmakta iyi bir iş çıkardığımızı hissediyorum. O noktada Bottas'ı arkamda tutmakta da iyi bir iş çıkardım ve bu çok önemliydi."

"Tüm yarış boyunca onu arkamda tutabileceğime emindim. Ancak boş yere bir pit stop daha yapmak zorunda kaldık ve bu çok kötü oldu."

"Yavaş bir patlama oldu. İlk başta takım bana ne olduğunu söylemedi. Sadece 'Pite gelmelisin, nedenini sonra anlatırım' dendi. Sanırım son turda bunu hissetmeye başladım ve ne olduğunu tahmin ettim."

"Benim ya da takımın hiçbir suçu olmasa da bir kez daha kaybettik. Yani sadece daha şanssız anlardan, bizden koparılan ya da alınan şeylerden biri. Buna sinirlenemem, sadece başa çıkmam gerekiyor.” dedi.

Abu Dhabi'nin ilk turunda üçüncü sıradan beşinci sıraya düşmesiyle ilgili olarak, "[Sergio] Perez içerideydi. Beni ezmek üzereydi bu yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldım. Yani pozisyonu ona verdim."

"Daha iyi bir başlangıç yaptı mı bilmiyorum ama ben hücum için yeterince iyi bir başlangıç yapamadım. Durum bu kadar basit." dedi.

Norris, hayal kırıklığına rağmen 2021'in en iyi sezonu olduğu konusunda ısrarcı.

"Sindirmeyi zorlaştıran pek çok şey var. Ancak yaptığımdan hâlâ çok mutluyum. Geliştirmem gereken şeyler var ama mutluyum. Yine de en başarılı sezonum buydu."

"Kendi açımdan, Ferrari'ye karşı takım olarak en iyi fırsatı sağlamak için, elimden gelen her şeyi yaptığımı hissediyorum. İşe yaramasa da, sezona başlama şeklimin bizi bu konuma getirdiğini düşünüyorum."

"Ferrari ilk yarıştan itibaren güçlüydü ve insanlar bunun farkında değiller. Birinci yarıştan itibaren süper güçlüydüler. Bizim yaptığımızdan çok daha fazla geliştiler."

"Yani evet, iyi bir iş çıkardılar. Bizden daha iyi bir iş çıkardılar ve biz gelecek sezon daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."