Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"

paylaşım
yorumlar
Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
27 Tem 2020 12:45

McLaren pilotu Lando Norris, bu sene seyircisiz şekilde gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarının daha çok Formula Renault yarışları gibi hissettirdiğini söyledi.

Bu sene şu ana kadar 3 yarış gerçekleştirildi ancak koronavirüs nedeniyle yarışlara seyirci alınmadı.

Bu doğrultuda yarışın düzenlenebilmesine yetecek kadar takım ve pist çalışanıyla yarışlar düzenlendi. Yani yarışlar için pistte yaklaşık 2000 civarında insan bulundu.

Norris, taraftarları görmeyi özlediğini ve bu durumun sıradaki İngiltere yarışlarında kendisini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Onları çok özledim. Onların oluşturduğu tüm atmosferi çok özledim."

"Bilirsiniz, bu şekilde daha çok Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor. Orada da çok taraftar olmuyor. Ya da Formula 3 yarışı gibi. Bu tür yarışlarda piste gittiğinizde pek fazla taraftar olmuyor."

"Bazı açılardan neredeyse karting gibi. Sanki kimseye harika gösteri sunmaktan ziyade sadece yarışmaya gidiyorsunuz. Bu açıdan tuhaf."

"Bu, her pilotun ve eminim ki her mühendis ve mekanikerin özlediği bir şey. Herkes taraftarları ve onların duygularını görmeyi özledi." dedi.

 

Norris, bu durumun özellikle Britanya'da gerçekleştirilecek iki yarışta kendisi için kötü olacağını çünkü kendi evinde yarışıyormuş gibi hissetmeyeceğini söyledi.

Norris, "Sıradaki iki yarışın kendi ülkemde olup, taraftarlar olsa her şeyin harika olacağını biliyor olmak durumu daha da kötü hale getiriyor."

"Geçen sene, kendi ülkemde ilk yarışıma çıkmak muhteşem bir deneyimdi. Pist etrafındaki kamp alanlarına gitmek, sahnede binlerce vatandaşının önünde yer almak muhteşemdi."

"Bunu gerçekten özleyeceğim. O yarışı özel kılan, kendi evinde yarış yapan şey insanlar. Aksi takdirde onlar olmayınca, birçok açıdan takvimdeki herhangi bir yarış oluyor."

"Evet, bu kendi ülkemizdeki yarış. Ancak yarışı o şekilde adlandırmamızın ve çok heyecanlı olmamızın nedeni taraftarlar. Pistten sonra kendi evine gidip, geceyi kendi yatağında geçiriyor olman bu yarışı özel kılan şey değil."

"Bu yüzden şu ana kadar tuhaf hissettirdi ve yine hissettirecek. Taraftarların tekrar olduğu yarışları sabırsızlıkla bekliyor olacağım." dedi.

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış

Önceki haber

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Haug: "Ferrari motorda yaptığı şeylerle Mercedes'i daha iyi olmaya itti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haug: "Ferrari motorda yaptığı şeylerle Mercedes'i daha iyi olmaya itti"

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"

Silverstone, 2020'de 12 yarış yapmayı teklif etmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, 2020'de 12 yarış yapmayı teklif etmiş

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

Vinales, Endülüs GP'de Rossi'yi kovalarken "nefes alamamış"
MotoGP MotoGP / Son dakika
1s

Vinales, Endülüs GP'de Rossi'yi kovalarken "nefes alamamış"

Son Haberler

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Haug: "Ferrari motorda yaptığı şeylerle Mercedes'i daha iyi olmaya itti"

2
Formula 1

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi

3s
3
Formula 1

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı

3s
4
MotoGP

Rossi: "Geçen haftaki yarışın ardından 'artık bırakma zamanı geldi' dedim"

5
Formula 1

Silverstone, 2020'de 12 yarış yapmayı teklif etmiş

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"
F1

Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış
F1

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı
F1

FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi
F1

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi

Silverstone, 2020'de 12 yarış yapmayı teklif etmiş
F1

Silverstone, 2020'de 12 yarış yapmayı teklif etmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.