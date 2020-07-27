Norris: "Seyircisiz yarışlar, Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor"

Bu sene şu ana kadar 3 yarış gerçekleştirildi ancak koronavirüs nedeniyle yarışlara seyirci alınmadı.

Bu doğrultuda yarışın düzenlenebilmesine yetecek kadar takım ve pist çalışanıyla yarışlar düzenlendi. Yani yarışlar için pistte yaklaşık 2000 civarında insan bulundu.

Norris, taraftarları görmeyi özlediğini ve bu durumun sıradaki İngiltere yarışlarında kendisini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Onları çok özledim. Onların oluşturduğu tüm atmosferi çok özledim."

"Bilirsiniz, bu şekilde daha çok Formula Renault yarışı gibi hissettiriyor. Orada da çok taraftar olmuyor. Ya da Formula 3 yarışı gibi. Bu tür yarışlarda piste gittiğinizde pek fazla taraftar olmuyor."

"Bazı açılardan neredeyse karting gibi. Sanki kimseye harika gösteri sunmaktan ziyade sadece yarışmaya gidiyorsunuz. Bu açıdan tuhaf."

"Bu, her pilotun ve eminim ki her mühendis ve mekanikerin özlediği bir şey. Herkes taraftarları ve onların duygularını görmeyi özledi." dedi.

Norris, bu durumun özellikle Britanya'da gerçekleştirilecek iki yarışta kendisi için kötü olacağını çünkü kendi evinde yarışıyormuş gibi hissetmeyeceğini söyledi.

Norris, "Sıradaki iki yarışın kendi ülkemde olup, taraftarlar olsa her şeyin harika olacağını biliyor olmak durumu daha da kötü hale getiriyor."

"Geçen sene, kendi ülkemde ilk yarışıma çıkmak muhteşem bir deneyimdi. Pist etrafındaki kamp alanlarına gitmek, sahnede binlerce vatandaşının önünde yer almak muhteşemdi."

"Bunu gerçekten özleyeceğim. O yarışı özel kılan, kendi evinde yarış yapan şey insanlar. Aksi takdirde onlar olmayınca, birçok açıdan takvimdeki herhangi bir yarış oluyor."

"Evet, bu kendi ülkemizdeki yarış. Ancak yarışı o şekilde adlandırmamızın ve çok heyecanlı olmamızın nedeni taraftarlar. Pistten sonra kendi evine gidip, geceyi kendi yatağında geçiriyor olman bu yarışı özel kılan şey değil."

"Bu yüzden şu ana kadar tuhaf hissettirdi ve yine hissettirecek. Taraftarların tekrar olduğu yarışları sabırsızlıkla bekliyor olacağım." dedi.