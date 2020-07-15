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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sevinmek için henüz çok erken"

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Norris: "Sevinmek için henüz çok erken"
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 06:06

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, ilk iki yarışın iyi geçmesine rağmen henüz sevinmek için çok erken olduğunu ve bu yüzden çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

McLaren, ilk iki yarışta 39 puan toplamayı başardı ve şu anda şampiyonayı ikinci sırada götürüyor.

Özellikle Lando Norris, bu iki yarışta çok iyi performans ortaya koydu ve 39 puandan 25'ini kazanan isimdi.

Genç pilot, Macaristan'a gideceği için mutlu olsa da sadece iki yarış geride kaldığı için çalışmaya devam etmeleri gerektiği konusunda İngiliz ekibi uyardı.

"Avusturya'da gerçekleşen iki yarış bizim için inanılmaz derecede güzeldi ve Macaristan'daki piste dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Red Bull Ring'de iki hafta geçirdikten sonra, yeniden organize olmalı ve elde edilen sonuçların üzerine eklemek için çalışmaya devam etmeliyiz."

"Hungaroring'in daha yavaş virajı var ve pist Avusturya'dan çok daha dar. Bu, bize yeni koşullarda aracın ne kadar hızlı olacağını değerlendirme fırsatı verecek. Kariyerim boyunca bu pistte birden fazla kez yarıştım. 2017'de Formula 1 aracıyla ilk testimi de burada yaptım. Bu yüzden burayla ilgili  çok güzel anılarım var. Umarım önceki deneyimlerimiz, Cuma günkü antrenmanlardan itibaren iyi bir hıza sahip olmamıza yardımcı olur."

"Sezonun sadece iki yarışını geride bıraktığımızı ve sevinmek için çok erken olduğunu biliyoruz. Harika bir başlangıç ​​yaptık, ancak şimdi momentumumuzu korumalı ve daha fazla puan kazanmaya çalışmalıyız. ”

Carlos Sainz ise, "Hungaroring, Avusturya gibi değil, farklı zorluklar bizi bekliyor ve onlar için iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Geçen yıl harika bir yarış çıkarmış ve beşinci olmuştum. Bu yüzden her zamanki daha fazlasını başarmak istiyorum." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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