Norris: "Sert lastik tercih ederek hata yaptık"

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Meksika'da iyi bir Cumartesi geçiren ve her iki Alpine'i de geride bırakarak yarışa sekizinci sıradan başlayan Norris, kötü bir startın ve vasat bir ilk bölümün ardından kendini ancak son puan için mücadele edebilecek bir pozisyonda buldu.

Damalı bayrağa birkaç tur kala 10. sıradaki Bottas'ı geçen İngiliz pilot, Fernando Alonso'nun yarış dışı kalmasıyla birlikte mücadeleyi 9. tamamlayarak hanesine iki puan daha yazdırdı.

Yarışın ardından konuşan Norris, doğru stratejiyi uyguladıklarını düşünmemekle birlikte ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söylüyor.

Norris, "Başlangıçta iki Alpine'e sıra kaybettik, ancak sadece birine [Alonso] ilk virajda geçildim, diğeri ise kalan virajlarda [Ocon] geçişini tamamladı, ki bu biraz da şanssılık."

"Bunun dışında yarışın geri kalanında iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yuki'yi çok erken yakaladık, bu nedenle sert lastiğe geçmem gerekti. Gerçekten yapmak istediğim şeyi yapamadım, bunu yaparak uzun bir bölümün ardından yumuşak lastiğe geçen Daniel ise belki 30-40 saniye kazandı."

"Sert lastiğe geçerek hata yaptık, ancak bu lastiği kullanmak bir zorunluluk değildi, tamamen kendi seçimimizdi. Hayat böyle."

"Yani evet, bence yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve birkaç tur kala Bottas'ı geçmeyi başardık. Fazladan bir puan her zaman işe yarar." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Uzun 2022 sezonu, Kasım ayının ortasındaki Brezilya ve Abu Dhabi GP'lerinin ardından sona erecek. Brezilya'da ayrıca sezonun üçüncü ve son sprint yarışını da izleyeceğiz.

Sprint yarışlarından zevk alıp almadığı sorulan Norris, "Son iki yarıştan önce bir hafta dinleneceğim. Dürüst olmak gerekirse ne yapacağımızı bilmiyorum."

"Brezilya'nın denge açısından bize hiç uymayacağını söyleyebilirim ama bence son birkaç yarışta da yeterince hızlı değildik, sadece strateji ve dayanıklılık konusunda daha iyi bir iş çıkardık, tıpkı dün olduğu gibi. Sadece damalı bayrağa ulaşmalıyız."

"Aslında F1'de her şeyin performansla ilgili olmaması beni mutlu ediyor. Biraz eksiğimiz olsa bile, diğer tüm alanlarda çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum, ki bu alanlardan biri de dayanıklılık.

"Çok çalışıyor ve aldığımız sonuçları fazlasıyla hak ediyoruz, ancak bu aynı zamanda Alpine'i yenmek için hala çok sıkı çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. "

"Bu yüzden birkaç gün tatil yaptıktan sonra fabrikada olacak ve önümüzdeki birkaç yarış için hazırlıklı olduğumuzdan emin olacağım." dedi.

Son olarak yakın arkadaşı Max Verstappen'in bu sezonki 14. galibiyetine ulaşarak 'bir sezonda en çok zafer kazanan pilot" rekorunu kırmasına değinen Norris, "Ne söylememi istediğinizi bilmiyorum, gidip onu öpecek değilim!"

"Ama evet, bu inanılmaz. Çok şey başarıyor, bir sürü rekor kırıyor. Muhtemelen kariyerinin geri kalanında da rekorlar kırmaya devam edecek. Kendisi muhtemelen Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri. O yüzden her şeyi hak ediyor.

"Rekoru kırmak için 15 yarış kazanmalıyım, önce bir Red Bull'a ihtiyacım var. "dedi.