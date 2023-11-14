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Norris'e göre Verstappen'i zorlayabilecek beş pilot kim?

Lando Norris, Red Bull'un diğer aracında Max Verstappen'e karşı mücadele edebileceğini düşündüğü pilotları sıraladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull'da Sergio Perez'in istikrarlı bir şekilde düşük performans göstermesi, McLaren ile 2025 sonuna kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen Lando Norris'in Milton Keynes takımına geçebileceği söylentilerinin yayılmasına neden oldu.

İspanyol yayın kuruluşu DAZN'a verdiği bir röportajda konuşan Norris, Red Bull garajının diğer tarafında Verstappen'e karşı iyi bir performans sergileyebileceğini düşündüğü pilotlar sorulduğunda Perez'i dışarıda bıraktı.

Norris "Bir noktada onlardan biri olmak isterim." 

"Başka kim olabilir ki? Lewis [Hamilton] olsaydı güzel olurdu, onu görmek harika olurdu."

"Ya da Fernando [Alonso], Carlos [Sainz], Charles [Leclerc], ve [George] Russell. Hepsi de onun işini zorlaştıracak harika pilotlar. Benimle ve diğer pilotlarla ilgili söylentiler her zaman olmuştur." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, in the Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, 2nd position, in the Press Conference

Ancak kısa vadede Norris'in Red Bull'a geçmesi pek olası görünmüyor çünkü McLaren takım patronu Andrea Stella, geçtiğimiz ay Norris ile yeni bir sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Speedcafe.com'a göre Stella, "Lando ile görüşmeler yapıyoruz ve bu görüşmelerin gidişatından memnunuz."

"Lando ile hedeflerimizin aynı doğrultuda olduğunu pistte mümkün olduğunca kanıtlamaya çalışıyoruz ve bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine dair bir his yaratmaya çalışıyoruz."

"Çünkü karşımdaki pilota verecek hiçbir şeyim olmadan onunla görüşme yapmayı doğru bulmuyorum. Günün sonunda pilotun, 'Hey, bunun olacağını söylemiştin ama olmuyor' dediği bir durumda yer almak istemiyorum."

"Dolayısıyla benim ve Zak'in [Brown, McLaren CEO'su] konuşmaları her zaman gerçekleri yansıtan konuşmalardır."

"İnsanları satın almaya ihtiyacımız yok, insanların bize güvenmelerini ve McLaren ile birlikte çıkacağımız yolculuğa gerçekten inanarak bizimle kalmalarını istiyoruz." dedi.

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