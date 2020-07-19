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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sekizincilik iyi bir sonuç"

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Norris: "Sekizincilik iyi bir sonuç"
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 06:34

McLaren F1 pilotu Lando Norris, sekizinci ve dokuzuncu tamamladıkları sıralama turlarının ardından sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

McLaren pilotu Lando Norris, Avusturya'daki iki güçlü yarışın ardından Macaristan'da da iyi bir performans sergiledi.

Sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaran İngiliz pilot, damalı bayrağı sekizinci sırada görmeyi başardı. Norris, takım arkadaşı Carlos Sainz'ı da geride bıraktı.

Norris, birkaç pozisyon daha yukarıda olabileceklerini ama her şeye rağmen iyi bir gün geçirdiklerini belirtti.

İngiliz pilot, “Bugün çok mutluyum. Takımın daha iyi bir iş çıkarabileceğini düşünmüyorum."

"Turum tamamen temiz olsaydı, belki o zaman daha iyi bir iş çıkarmış olabilirdim, çünkü birkaç hata yaptım ve belki de daha yüksek bir pozisyonda olabilirdim."

"Elbette biraz hayal kırıklığına uğradım, ancak bu hafta sonu zorluklar yaşadık ve bu yüzden sıralama turlarında sekizinci ve dokuzuncu olmaktan son derece memnunuz. Yapılabilecek daha çok şey olduğunu sanmıyorum."

"Bu hafta sonu aracın performansının olmasını beklediğimiz yerde olduğunu düşünüyorum. Daha gerçekçi bir konumdayız ve gelişmek için yapacak işlerimiz var, ancak bugün yapabileceğimizin en iyisini yaptık." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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