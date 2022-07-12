Norris: "Schumacher ile mücadele edebilirdik, altıncılık mümkündü"

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Avusturya GP'sine 10. ve 11. sıralarda başlayan McLaren pilotları, Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın yarış dışı kalmasından iyi bir şekilde faydalandılar ve Norris 7, Ricciardo ise 9. olarak McLaren'a çifte puan getirdiler.

Yine de bu pisti çok seven Norris, çok daha fazlasının mümkün olduğunu düşünüyor. 7. sıra, Spielberg'de iki kez podyuma çıkan Norris'in bu pistteki en kötü sonucu olurken, pist sınırlarını aştığı için aldığı beş saniye ceza da McLaren pilotu için bir diğer kötü haberdi -yarışın ardından Norris, altıncı Mick Schumacher'in yalnızca 2.9 saniye gerisindeydi.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Pistte ve fabrikada oldukça sıkı çalışan herkese çok teşekkürler. Cuma gününün ardından puan alabilmek için iyi bir gelişime imza attık. Aracın temposu makul bir seviyedeydi ve günün sonunda istediğimiz puanları aldık, oldukça mutluyuz."

"Pist sınırlarını aşmaya biraz erken başladım, ilk iki uyarım çok erken geldi. Burası her şeyden önce sınırların içinde kalması zor bir pist, özellikle de araçla mücadele ederken bile önümüzdekileri geçmeye çalışırken işler daha da karmaşıklaşıyor."

“Dışarıya biraz fazla taştım ve bu pahalıya mal oldu. 6. olabilir, olamasak bile en azından Schumacher ile mücadele edebilirdik diyebilirim, ancak Haas hızlıydı. İyi bir iş çıkardılar." dedi.

Norris pist sınırı ihlalleri nedeniyle zaman cezası alan tek sürücü değildi, Sebastian Vettel de yarışta benzer bir ceza alırken, Sergio Perez Cuma günü 8. virajda dışarı taştığı için ceza aldı ve 5. bitirdiği sıralama turlarında 13. sıraya kadar geriledi.

Durumu farklı bir açıdan yorumlayan Norris, "Beyaz çizgiyi göremiyorsunuz, arabalar göz hizasından daha yüksekte. Dolayısıyla pist sınırlarını tahmin etmelisiniz ve ben tahmin etmekte yeterince iyi değilim! Her şey bir risk-ödül meselesiydi; 1. viraj için bir uyarı aldım, bu tamamen bir hata sonucuydu ve zaman kaybetmiştim, bu şekilde baktığınız zaman uyarılar biraz aptalca diyebilirim – lastikleri kilitledim, viraj çıkışında bordürlere çıktım, ve yaklaşık 0.4 saniye kaybettim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images