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Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü"

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Austin'de Daniel Ricciardo'ya yenilen Lando Norris kötü sürmediğini, sadece takım arkadaşının "iyi bir sürücü" olduğunu söylüyor.

Norris: "Sanırım insanlar 'kötü sürdüğümü' düşündü"

Norris, Amerika Grand Prix'sini sekizinci sırada bitirirken, takım arkadaşı Ricciardo MCL35M'ini beşinci sırada eve getirdi.

Ricciardo, son dört yarışta üçüncü kez İngiliz pilotu yendi ve takım arkadaşları arasında bir momentum değişikliği görüldü.

Norris, bu yılki şampiyonanın ilk yarısının yıldızlarından biriydi ancak Ricciardo, yaz arasından beri onu geride bırakmayı başardı.

Norris, Ricciardo'nun Amerika GP performansı hakkında Formel1.de'ye verdiği demeçte, "Daniel iyi bir iş çıkardı ve iyi sürdü." dedi.

21 yaşındaki sürücü aynı zamanda sıralama turlarında da takım arkadaşının 0.073 saniye gerisinde kaldı. Ancak bunun kötüye gittiğine bir işaret olmadığını, aksine Ricciardo'nun formunu bulduğunu gösterdiğini söyledi.

COTA sıralaması hakkında, “İkinci denemede son viraja kadar, her zaman onun önündeydim."

"Orada büyük bir hata yaptım."

"Sanırım birçok insan şoke oldu ve 'Lando kötü sürdü.' diye düşündü. Ancak sadece, Daniel iyi bir sürücü."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo, Türkiye Grand Prix'sinde dördüncü güç ünitesini alırken, İngiliz sürücü de hâlâ eski bir Mercedes motorunda olduğunu doğruladı.

Norris, "Hâlâ eskisini kullanıyorum, bu kesinlikle yardımcı olmuyor."

"Fakat bunu bir bahane olarak kullanmıyorum."

“Daniel hafta sonu iyi bir iş çıkardı.” dedi.

21 yaşındaki sürücü, takım arkadaşının öne çıkması hakkında endişe duymuyor. McLaren'ın, geride kalan takımların en iyisi olmak için Ferrari ile savaşan iki araca sahip olmasının, iyi olduğuna inanıyor.

McLaren şu anda üçüncülüğü elinde tutuyor ancak sadece 3.5 puan farkla.

Norris, "Sezonun ilk yarısında, Daniel temposunu bulmaya çalışırken Ferrari'yi arkamızda tutmak zordu."

"Şimdi ise burada olması güzel, böylece yarışta birbirimizi daha fazla destekleyebiliriz."

"Bu çok yardımcı oluyor ve şu anda sahip oldukları hız avantajını biraz olsun hafifletiyor." dedi.

Sezonun bitmesine beş yarış kala Norris, sürücüler şampiyonasında 149 puanla beşinci sırada ve Ricciardo 105 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

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