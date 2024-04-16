Norris: "Şanghay McLaren'a pek uymuyor"

McLaren, son yarış Japonya'da umduğunu bulamasa da, Çin Grand Prix'si için yoğun şekilde hazırlanıyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Lando Norris, pistin kendileri için uygun olmadığını kabul etti fakat elinden geleni yapacağını söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Şanghay'da son yarışımızdan bu yana epey zaman geçti, bu yüzden geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Japonya bizim için nispeten zor geçti fakat yine de puan kazanmayı başardık."

"Hafta sonundan sonuçlar çıkardık ve önümüzdeki yarışlar için hazırlanmaya başladık."

"Bir sprint hafta sonunda ne gibi sonuçlar elde edebileceğimizi görmek ilginç olacak."

"Farklı format, hafta sonunu bizim için zorlaştıracak. Pist bize uygun olmayabilir ama biz yine elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız."

Oscar Piastri ise iyi puanlar alma hedefinde.

"Çin'de ilk kez yarışabileceğim için çok mutluyum."

"Şanghay'da ilk kez yarışacağım. Sezonun ilk sprint hafta sonu olacağı için, pisti mümkün olduğunca iyi tanımak adına antrenmanlardan en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak."

"Elbette simülatörde yaptığımız çalışmalarla zaten öğrendim ancak gerçek pistte her şey farklı hissettiriyor."

"Umarım başarılı bir hafta sonu geçiririz ve takımımıza puan kazandırabiliriz."