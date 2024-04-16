Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Norris: "Şanghay McLaren'a pek uymuyor"

Lando Norris, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Çin GP'nin kendileri için zor geçeceği görüşünde.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren F1 Team

LAT Images

McLaren, son yarış Japonya'da umduğunu bulamasa da, Çin Grand Prix'si için yoğun şekilde hazırlanıyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Lando Norris, pistin kendileri için uygun olmadığını kabul etti fakat elinden geleni yapacağını söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Şanghay'da son yarışımızdan bu yana epey zaman geçti, bu yüzden geri dönmeyi  sabırsızlıkla bekliyorum."

"Japonya bizim için nispeten zor geçti fakat yine de puan kazanmayı başardık."

"Hafta sonundan sonuçlar çıkardık ve önümüzdeki yarışlar için hazırlanmaya başladık."

"Bir sprint hafta sonunda ne gibi sonuçlar elde edebileceğimizi görmek ilginç olacak."

"Farklı format, hafta sonunu bizim için zorlaştıracak. Pist bize uygun olmayabilir ama biz yine elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız."

Oscar Piastri ise iyi puanlar alma hedefinde.

"Çin'de ilk kez yarışabileceğim için çok mutluyum."

"Şanghay'da ilk kez yarışacağım. Sezonun ilk sprint hafta sonu olacağı için, pisti mümkün olduğunca iyi tanımak adına  antrenmanlardan en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak."

"Elbette simülatörde yaptığımız çalışmalarla zaten öğrendim ancak gerçek pistte her şey farklı hissettiriyor."

"Umarım başarılı bir hafta sonu geçiririz ve takımımıza puan kazandırabiliriz."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alfa Romeo ve Lancia yakında motor sporlarına geri dönebilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor

Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor

Formula 1
Çin GP
Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor
Ferrari CEO'su: "Hâlâ yapmamız gereken işler var"

Ferrari CEO'su: "Hâlâ yapmamız gereken işler var"

Formula 1
Çin GP
Ferrari CEO'su: "Hâlâ yapmamız gereken işler var"
Bleekemolen: "Sainz, Red Bull'da Perez'den en fazla 0.1 saniye daha iyi olur"

Bleekemolen: "Sainz, Red Bull'da Perez'den en fazla 0.1 saniye daha iyi olur"

Formula 1
Çin GP
Bleekemolen: "Sainz, Red Bull'da Perez'den en fazla 0.1 saniye daha iyi olur"

Son Haberler

Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"

Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"

MGP MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"
Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor

Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor

F1 Formula 1
Çin GP
Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

F1 Formula 1
Çin GP
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"

Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"

MGP MotoGP
Amerika GP
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye