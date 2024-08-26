Norris: "Şampiyonluktan bahsetmek aptalca olur"

McLaren pilotu bir kez daha kötü bir başlangıç yapmasının ardından ilk virajda Max Verstappen'in gerisine düştü.

Ancak Norris, Verstappen'in arayı açmasına izin vermeyerek 18. turda Red Bull pilotunu rahatlıkla geçerek zafere ulaştı.

Norris, son turunda en hızlı turu atacak kadar iyi lastiklere sahipti ve 22.896 saniyelik farkı, Lewis Hamilton'ın 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki etkileyici zaferinden bu yana Verstappen hariç birinin en yüksek farkla kazandığı yarıştı.

Yaz tatilinden çok iyi bir seviyede dönmesine ve bir başka güncellemenin daha McLaren'ı ileri taşımana rağmen Norris, şampiyonluk şansına sahip olduğundan emin olup olmadığı sorulduğunda pek iyimser konuşmadı.

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Norris, “Yılın ilk yarışından beri şampiyonluk için mücadele ediyorum! Ortada ani bir değişim yok."

“Daha iyisini yapmam gerekiyor. Tüm yıl boyunca çok çalıştım ve buna rağmen hâlâ Max'in 70 puan gerisindeyim."

"Bu yüzden şu anda şampiyonlukla ilgili bir şey düşünmek aptalca olur."

"Yarış yarış gideceğim ve şu anda yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Önümüzde ne var ya da ne kaldı diye düşünmenin bir anlamı yok.”

“Mevcut durumu umursamıyorum. Her seferinde tek bir yarışa odaklanmış durumdayım, bu yüzden aynı şeyi her hafta sonu sorgulamanın mantığı yok." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Woking merkezli takımın diğerlerini “parçaladığını" ve McLaren'ın tamamen farklı bir sınıfta olduğunu söyledi.

İtalya GP'sine bir hafta kala Norris, arka arkaya zafere ulaşıp ulaşamayacağı konusunda olumlu bir yorum yapmayı reddetti.

“Herkes zirvede olabilir. Ferrari, Mercedes, Red Bull, biz... Hepimiz orada olabiliriz."

"Mesela Ferrari bu hafta sonu oldukça hızlıydı. Muhtemelen bu kadar iyi olmalarını beklemiyorduk. Belki Red Bull beklediğimizden daha fazla zorlandı."

“Bence Red Bull'un beklediğimizden biraz daha fazla zorlanması bu hafta sonu için en büyük etkendi."

"Dolayısıyla sadece kendimize odaklanıyoruz. Gelecek hafta sonu ne yapacağımızı düşünmenin bir anlamı yok."

"Sadece oraya gidip çok çalışacağız. İleriyi düşünmenin bir anlamı yok.”