Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Norris: "Şampiyonluktan bahsetmek aptalca olur"

Lando Norris bu sezon Formula 1 şampiyonluğunu kazanma ihtimaline pek inanmıyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38

McLaren pilotu bir kez daha kötü bir başlangıç yapmasının ardından ilk virajda Max Verstappen'in gerisine düştü.

Ancak Norris, Verstappen'in arayı açmasına izin vermeyerek 18. turda Red Bull pilotunu rahatlıkla geçerek zafere ulaştı.

Norris, son turunda en hızlı turu atacak kadar iyi lastiklere sahipti ve 22.896 saniyelik farkı, Lewis Hamilton'ın 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki etkileyici zaferinden bu yana Verstappen hariç birinin en yüksek farkla kazandığı yarıştı.

Yaz tatilinden çok iyi bir seviyede dönmesine ve bir başka güncellemenin daha McLaren'ı ileri taşımana rağmen Norris, şampiyonluk şansına sahip olduğundan emin olup olmadığı sorulduğunda pek iyimser konuşmadı.

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Norris, “Yılın ilk yarışından beri şampiyonluk için mücadele ediyorum! Ortada ani bir değişim yok."

“Daha iyisini yapmam gerekiyor. Tüm yıl boyunca çok çalıştım ve buna rağmen hâlâ Max'in 70 puan gerisindeyim."

"Bu yüzden şu anda şampiyonlukla ilgili bir şey düşünmek aptalca olur."

"Yarış yarış gideceğim ve şu anda yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Önümüzde ne var ya da ne kaldı diye düşünmenin bir anlamı yok.”

“Mevcut durumu umursamıyorum. Her seferinde tek bir yarışa odaklanmış durumdayım, bu yüzden aynı şeyi her hafta sonu sorgulamanın mantığı yok." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Woking merkezli takımın diğerlerini “parçaladığını" ve McLaren'ın tamamen farklı bir sınıfta olduğunu söyledi.

İtalya GP'sine bir hafta kala Norris, arka arkaya zafere ulaşıp ulaşamayacağı konusunda olumlu bir yorum yapmayı reddetti.

“Herkes zirvede olabilir. Ferrari, Mercedes, Red Bull, biz... Hepimiz orada olabiliriz."

"Mesela Ferrari bu hafta sonu oldukça hızlıydı. Muhtemelen bu kadar iyi olmalarını beklemiyorduk. Belki Red Bull beklediğimizden daha fazla zorlandı."

“Bence Red Bull'un beklediğimizden biraz daha fazla zorlanması bu hafta sonu için en büyük etkendi."

"Dolayısıyla sadece kendimize odaklanıyoruz. Gelecek hafta sonu ne yapacağımızı düşünmenin bir anlamı yok."

"Sadece oraya gidip çok çalışacağız. İleriyi düşünmenin bir anlamı yok.”

Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, takes the chequered flag

Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, takes the chequered flag

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mercedes: "Antonelli, Williams ile yarışmayacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş

Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş

Formula 1
Hollanda GP
Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

Formula 1
Hollanda GP
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Norris, son turda en hızlı turu atmayı kendi seçmiş

Norris, son turda en hızlı turu atmayı kendi seçmiş

Formula 1
Hollanda GP
Norris, son turda en hızlı turu atmayı kendi seçmiş
Brown, McLaren'ın iki şampiyonayı da kazanabileceğine inanıyor

Brown, McLaren'ın iki şampiyonayı da kazanabileceğine inanıyor

Formula 1
Hollanda GP
Brown, McLaren'ın iki şampiyonayı da kazanabileceğine inanıyor
Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar

Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar

Formula 1
Hollanda GP
Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Stella: "Performansımız beklentimizin üstünde"

Stella: "Performansımız beklentimizin üstünde"

Formula 1
Hollanda GP
Stella: "Performansımız beklentimizin üstünde"
Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"

Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"

Formula 1
Hollanda GP
Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"
Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"

Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"

Formula 1
Hollanda GP
Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"

Son Haberler

Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş

Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş

F1 Formula 1
Hollanda GP
Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye