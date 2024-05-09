Norris: "2025'te şampiyonluk için yarışacağız"

Britanyalı pilot, Miami Grand Prix'sinde zafere ulaşarak 110. yarışında ilk F1 zaferini elde etti.

Geçtiğimiz sezon boyunca Avusturya ve Singapur'da yapılan önemli güncellemelerin ardından iyi kazanımlar elde eden McLaren, Miami'deki yarış öncesinde son önemli paketini tanıtarak F1'de ön sıralara doğru ilerlemeye başladı.

Sky Sports News'e konuşan Norris, McLaren'in bu sezonki diğer Grand Prix'lerde de Red Bull ve Verstappen'e meydan okuyabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Norris, "Bu yıl daha fazla yarış kazanabiliriz ve Red Bull ile rekabet edebileceğimizi düşünüyorum."

"McLaren, Red Bull ve Ferrari arasında heyecan verici bir sezon bizi bekliyor."

"Hâlâ geliştirmemiz gereken yönlerimiz var, henüz onların seviyesinde değiliz. Yeterince rekabetçi olduğumuz yarışlar da olacak fakat genel olarak olmak istediğimiz yerde değiliz." dedi.

2025 dünya şampiyonluğu

McLaren'in son dünya şampiyonluğunu ise, Lewis Hamilton'ın ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı 2008 sezonuna uzanıyor.

Yeni teknik düzenlemeler 2026'da yürürlüğe girmeden önce Norris, McLaren'in Red Bull'a karşı istikrarlı bir şekilde meydan okuyabileceğine inanıyor.

McLaren'in 2025 sezonunda şampiyonluk için yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda Norris, " Yüzde 100."

"Bunu ayaklarım yere basarak söylüyorum."

"Arkamızda harika bir ekip var. Her zamankinden daha iyiyiz. Sezonun başında bazı yarışları kazanabileceğimizi söylediğim kadar, gelecek yıl daha fazlasını yapabileceğimize, bir sonraki aşamaya geçebileceğimize inanmak istiyorum."

"Ancak daha yapmamız gereken çok şey var ve çalışıyoruz." dedi.

Böylesine bir mücadelede Norris'in Verstappen'e karşı kafa kafaya gitmesi muhtemel ve McLaren pilotu da bu durumdan gayet memnun.

Norris, Verstappen ile arkadaşlığının bu şampiyonluk mücadelesinde değişip değişmeyeceği sorusuna, "Eminim değişecektir." yanıtını verdi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

"Kötü anlamda söylemek istemiyorum, birbirimize saygı duyuyoruz. İyi geçiniyoruz ama en iyi arkadaşlar değiliz ve birbirimize her gün mesaj atmıyoruz."

"Fakat birbirimize çok saygı duyuyoruz. Ona meydan okumayı dört gözle bekliyorum ve ona karşı yarışmak istiyorum. Max'le mücadele etmek istiyorum çünkü bence o F1 tarihinin gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri."

"Ayrıca ona karşı kendimi kanıtlayabilirim, en iyilerden birine karşı kendimi kanıtlayabilirim."