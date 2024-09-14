Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Norris: "Şampiyonluk mücadelesinde Verstappen'in yerinde olmayı tercih ederdim"

McLaren pilotu Lando Norris, Red Bull pilotu Max Verstappen'i Formula 1 Sürücüler Şampiyonası için kovalarken, “Verstappen’in yerinde olmayı tercih ederim.” itirafında bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs with Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull aracındaki sorunlar ve rakiplerinin yükselişi nedeniyle altı grand prix'dir yarış kazanamıyor.

Norris, Hollandalı pilotun rakiplerinden biri ve F1 Sürücüler sıralamasında Verstappen'in liderliğini istikrarlı bir şekilde azaltarak farkı 62 puana kadar indirdi.

Monza'daki İtalya Grand Prix'si, Red Bull’un sorunlarını daha da belirgin hale getirirken, Verstappen, hem Sürücüler hem de Markalar Şampiyonalarının Norris ve McLaren tarafından tehdit altında olduğunu belirtti.

Norris medyaya yaptığı açıklamada, “Max istediğini söyleyebilir.”

“Hala yaklaşık 60 puanlık bir liderliği var. Sekiz yarışta bunu kapatmak kolay değil.”

“Her yarışı kazansam bile işim çok zorlaşıyor. O hâlâ daha iyi bir konumda ve ben onun yerinde olmayı tercih ederim.”

“Red Bull, neyin yanlış gittiğini ve hangi konuda zorlandığını anladığında, birkaç yarış içinde sorunları çözmesini ve güçlü bir şekilde geri dönmesini beklediğim bir takım.” dedi.

Verstappen, Monza'da altıncı olduktan sonra Red Bull'un RB20'yi bir “canavara” dönüştürdüğünden yakındı ancak Norris, Hollandalı'nın paniğe kapılmak için fazla hızlı olduğuna inanıyor.

“Max kötü bir yarıştan sonra böyle hissedebilir.”

“Her yarışta çok fazla hız kaybetmiyorlar.”

“İtalya muhtemelen en kötü yarışlarıydı ama Max düzenli olarak pole pozisyonlarını ve zaferleri kıl payı kaçırdı. Sanırım bunu kendini biraz daha iyi hissetmek için söylüyor.”

Gerçekten de Verstappen, Red Bull'un denge sorunlarına rağmen Zandvoort'taki Hollanda GP'sini Norris'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuma günü Bakü'ye gelirken Verstappen ilk antrenman seansında birinci, Red Bull takım arkadaşı ise ikinci antrenman seansında ikinci oldu.

Bu arada Norris, Cuma günkü seansların ardından McLaren’ın alması gereken “oldukça uzun bir yol” olduğunu söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse Mercedes, Ferrari ve Red Bull'a kıyasla bulmamız gereken çok şey var.” dedi.

McLaren'ın Bakü'deki sıralama gününde talihini tersine çevirmesi gerekiyor.

Norris’in dediği gibi, Verstappen şampiyonluk yarışında hâlâ en iyi konumda ve Red Bull yıldızının Sürücüler Şampiyonasını bırakması için McLaren’ın sürekli olarak mükemmel hafta sonları geçirmesi gerekiyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Azerbaycan GP 3. antrenman seansı: Russell lider, Leclerc ikinci
Sonraki haber Horner: "McLaren ve Mercedes kanatları hakkındaki FIA kararı, Red Bull'u benzer bir rota izlemeye teşvik edecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

Formula 1
Azerbaycan GP
Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"
Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"

Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"

Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"
Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"

Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"

Formula 1
Azerbaycan GP
Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"

Son Haberler

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"

Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye