Norris: "Şampiyonluk mücadelesinde Verstappen'in yerinde olmayı tercih ederdim"

Max Verstappen, Red Bull aracındaki sorunlar ve rakiplerinin yükselişi nedeniyle altı grand prix'dir yarış kazanamıyor.

Norris, Hollandalı pilotun rakiplerinden biri ve F1 Sürücüler sıralamasında Verstappen'in liderliğini istikrarlı bir şekilde azaltarak farkı 62 puana kadar indirdi.

Monza'daki İtalya Grand Prix'si, Red Bull’un sorunlarını daha da belirgin hale getirirken, Verstappen, hem Sürücüler hem de Markalar Şampiyonalarının Norris ve McLaren tarafından tehdit altında olduğunu belirtti.

Norris medyaya yaptığı açıklamada, “Max istediğini söyleyebilir.”

“Hala yaklaşık 60 puanlık bir liderliği var. Sekiz yarışta bunu kapatmak kolay değil.”

“Her yarışı kazansam bile işim çok zorlaşıyor. O hâlâ daha iyi bir konumda ve ben onun yerinde olmayı tercih ederim.”

“Red Bull, neyin yanlış gittiğini ve hangi konuda zorlandığını anladığında, birkaç yarış içinde sorunları çözmesini ve güçlü bir şekilde geri dönmesini beklediğim bir takım.” dedi.

Verstappen, Monza'da altıncı olduktan sonra Red Bull'un RB20'yi bir “canavara” dönüştürdüğünden yakındı ancak Norris, Hollandalı'nın paniğe kapılmak için fazla hızlı olduğuna inanıyor.

“Max kötü bir yarıştan sonra böyle hissedebilir.”

“Her yarışta çok fazla hız kaybetmiyorlar.”

“İtalya muhtemelen en kötü yarışlarıydı ama Max düzenli olarak pole pozisyonlarını ve zaferleri kıl payı kaçırdı. Sanırım bunu kendini biraz daha iyi hissetmek için söylüyor.”

Gerçekten de Verstappen, Red Bull'un denge sorunlarına rağmen Zandvoort'taki Hollanda GP'sini Norris'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuma günü Bakü'ye gelirken Verstappen ilk antrenman seansında birinci, Red Bull takım arkadaşı ise ikinci antrenman seansında ikinci oldu.

Bu arada Norris, Cuma günkü seansların ardından McLaren’ın alması gereken “oldukça uzun bir yol” olduğunu söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse Mercedes, Ferrari ve Red Bull'a kıyasla bulmamız gereken çok şey var.” dedi.

McLaren'ın Bakü'deki sıralama gününde talihini tersine çevirmesi gerekiyor.

Norris’in dediği gibi, Verstappen şampiyonluk yarışında hâlâ en iyi konumda ve Red Bull yıldızının Sürücüler Şampiyonasını bırakması için McLaren’ın sürekli olarak mükemmel hafta sonları geçirmesi gerekiyor.