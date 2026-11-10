Formula 1 Sao Paulo GP

Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"

Lando Norris, Sao Paulo Grand Prix’sinde McLaren’ın son güncellemeleriyle zafere ulaşmasına rağmen takımın hâlâ “dünya şampiyonluğu için mücadele edecek seviyede olmadığını” söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 12:30

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, Interlagos'ta yağmur altındaki yarışın ardından zafere ulaştı ve finiş çizgisini ikinci sıradaki Max Verstappen'in 14 saniyeden fazla önünde geçti.

Yarışın ardından konuşan Norris, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kazanması zor bir yarıştı."

"İyi bir start alamadık ve sonrasında toparlanmamız gerekti. Pist kurumaya çalışırken geçiş lastiklerini yönetmek, kuru zemin lastiklerine geçmek ve özellikle 1. viraj başta olmak üzere daha ıslak bölgelerde hata yapmamak gerekiyordu."

"Ancak uygulama, pit stoplar ve zamanlama açısından en iyi yarışlarımızdan biriydi. Takım harika bir performans sergiledi."

Norris'in yeniden podyumun zirvesine çıkması, McLaren’ın beş yarışlık podyumsuz serisini sona erdirdi. Bu zafer, takımın yeni ön kanat da dahil olmak üzere bir dizi güncelleme getirdiği hafta sonunda geldi.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tamamen kuru zeminde gerçekleşen bir yarışı da kazanıp kazanamayacağı sorulan Norris, şu yanıtı verdi: “Kim bilir? Ama şu anda benim için önemli olan tek şey bu yarışı kazanmış olmak."

"Antrenman seanslarının istatistiklerine baktığımızda genellikle en hızlı takımın 0.1-0.2 saniye gerisindeydik."

"Bu hafta sonu getirdiğimiz güncellemeler harikaydı. Beklendiği gibi çalıştılar. Bunları getirmeseydik daha geride olacaktık ancak hâlâ yeterli değiller. En hızlı takım olduğumuzu söyleyebileceğimiz noktada değiliz."

"İleriye doğru adım atmayı, pole pozisyonunu ve galibiyeti elde etmeyi başardığımız için mutluyuz. Ancak yeterince iyi olmadığımızı da biliyoruz ve henüz sahip olduğumuz pakete tamamen güvenmiyoruz."

"Önümüzde hâlâ yapmamız gereken işler var, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek seviyede değiliz."

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- Motorsport.com Ekibi

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