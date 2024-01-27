Norris: "Şampiyonluk için mücadele etmek yarış kazanmaktan daha büyük bir adım"

McLaren geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin bitimine süre varken Norris'in sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

McLaren bu açıklaması, Ferrari'nin Charles Leclerc ile sözleşme uzattığını açıklamasından hemen sonra gerçekleşti. Her iki pilotta sabırsızlıkla beklenen 2026 kural değişikliklerine takımlarında girecekler. İki genç isim de o döneme kadar takımlarını hazırlamayı ve ilk şampiyonluklarını elde etmeyi umuyor.

McLaren, 2023 sezonun da Oscar Piastri ile Katar'da bir sprint yarışı galibiyeti elde etti. Ancak Norris hâlâ kariyerinde o istediği galibiyete ulaşabilmiş değil.

Norris, takıma geldiğinden bu yana geçtiğimiz sezon oldukça ilerleme kaydettiklerini ve bu ilerlemeleri sürdürmeleri halinde kendisine o galibiyeti getirebileceğini düşünüyor.

Sözleşme uzatmasının açıklandığı basın toplantısında kendisine sorulan McLaren ile ne zaman kazanabileceği sorulduğunda Norris, "Yani bu çok zor bir soru ama geçen yıl öğrendiklerimizden neleri daha da geliştirebileceğimizi bilerek ve geçen yılki gidişatımızı nasıl geliştirdiğimizle ilgili."

"Geçen yıl yarış kazanmaya yakın olduğumuz anlar oldu. Ana yarışlarda ve birkaç yarışta Red Bull'dan kilometrelerce uzakta değildik. Geçen yılı düşündüğünüzde, Formula 1'de kullandığım en rekabetçi araçtı. Birkaç yarış onlara son derece yakındık."

"Yani bir yarışı kazanmak istiyorsanız, McLaren'de olduğumdan beri ve uzun yıllar boyunca buna en yakın olduğumuzu biliyoruz. Ancak şampiyonluk için mücadele etmek daha büyük bir adım."

"Bana bu yıl yarış kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz diye sorsanız? Muhtemelen evet demeye daha meyilli olurdum."

"Ama doğrudan yarış ve şampiyonluk kazanabilir misin sorusuna geçersek. Bence bu hem kendim için başka bir seviye hem de en üst seviyede yarışmak bir süredir yapılan bir şey değil. Ama aynı zamanda tüm ekip için, fabrikadaki herkes için. Mekanikerler için farklı bir baskı ve heyecan seviyesi." dedi.

Britanyalı pilot, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve son üç yılın şampiyonu Max Verstappen ile mücadele edebileceğini de düşünüyor.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, pours Champagne over Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium

Norris, "Şampiyonluk için mücadele etmekten bahsettiğiniz anda, bence herkesin zihniyeti biraz değişiyor. Ama daha önce de söylediğim gibi, Max ve Lewis'in karşısına çıkmaya ve onlarla savaşmaya hazır olduğumu hissediyorum."

"Ama aynı zamanda, bu adamlara karşı yarışırken tahmin etmesi zor olan devamlılık ve yol boyunca küçük kararlara da bağlı, çünkü bir sonraki hamlelerinin ne olduğunu asla bilemezsiniz. Aynı zamanda onlar da bizim bir sonraki hamlemizin ne olduğunu asla bilemezler."

"Yani evet, şampiyonluk, bilmiyorum. Her ne kadar önümüzdeki iki yıl boyunca 2026'nın griddeki herkes için bir fırsat olduğunu söylemek istesem de."

"Yani bu büyük, büyük bir soru işareti. Ama bu yıl ne yapacağımızı göreceğiz ve sonra bu soruyu bana tekrar sorabilirsiniz." dedi.

Aynı basın toplantısında daha önce bir çok şampiyonla çalıştığı ve Norris bu şampiyonlar arasındaki yeri sorulduğunda McLaren takım patronu Andrea Stella, "Lando kesinlikle onlarla aynı seviye duruyor."

"Aynı kategori, aynı tür Dünya Şampiyonası malzemesi, altta yatan yetenek, zihniyet, çalışma ahlakı, hepsi hazır."

"Aynı zamanda şampiyonları düşündüğünüzde, şampiyonların bir özelliği vardır, sadece daha iyi olurlar, gerçek şampiyonlar her geçen yıl daha da gelişirler. Bunun nedeni zekalarını kullanmaları, etraflarına en iyi insanları almalarıdır."

"Yani kesinlikle tüm hammaddeye sahibiz, ki Lando bizimle serbest antrenmana çıktığında bunu zaten görmüştük. Bu 2018'de çok belirgindi. Sonra gelişmeye devam etti."

"Her şampiyonun yaptığı gibi bizim de her yıl büyümeye devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu açıdan Lando'dan son derece memnunuz ve ona bağlıyız." dedi.