Norris: "Şampiyonluk için mücadele etmek yarış kazanmaktan daha büyük bir adım"

McLaren geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin bitimine süre varken Norris'in sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

McLaren bu açıklaması, Ferrari'nin Charles Leclerc ile sözleşme uzattığını açıklamasından hemen sonra gerçekleşti. Her iki pilotta sabırsızlıkla beklenen 2026 kural değişikliklerine takımlarında girecekler. İki genç isim de o döneme kadar takımlarını hazırlamayı ve ilk şampiyonluklarını elde etmeyi umuyor.

McLaren, 2023 sezonun da Oscar Piastri ile Katar'da bir sprint yarışı galibiyeti elde etti. Ancak Norris hâlâ kariyerinde o istediği galibiyete ulaşabilmiş değil.

Norris, takıma geldiğinden bu yana geçtiğimiz sezon oldukça ilerleme kaydettiklerini ve bu ilerlemeleri sürdürmeleri halinde kendisine o galibiyeti getirebileceğini düşünüyor.

Sözleşme uzatmasının açıklandığı basın toplantısında kendisine sorulan McLaren ile ne zaman kazanabileceği sorulduğunda Norris, "Yani bu çok zor bir soru ama geçen yıl öğrendiklerimizden neleri daha da geliştirebileceğimizi bilerek ve geçen yılki gidişatımızı nasıl geliştirdiğimizle ilgili."

"Geçen yıl yarış kazanmaya yakın olduğumuz anlar oldu. Ana yarışlarda ve birkaç yarışta Red Bull'dan kilometrelerce uzakta değildik. Geçen yılı düşündüğünüzde, Formula 1'de kullandığım en rekabetçi araçtı. Birkaç yarış onlara son derece yakındık."

"Yani bir yarışı kazanmak istiyorsanız, McLaren'de olduğumdan beri ve uzun yıllar boyunca buna en yakın olduğumuzu biliyoruz. Ancak şampiyonluk için mücadele etmek daha büyük bir adım."

"Bana bu yıl yarış kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz diye sorsanız? Muhtemelen evet demeye daha meyilli olurdum."

"Ama doğrudan yarış ve şampiyonluk kazanabilir misin sorusuna geçersek. Bence bu hem kendim için başka bir seviye hem de en üst seviyede yarışmak bir süredir yapılan bir şey değil. Ama aynı zamanda tüm ekip için, fabrikadaki herkes için. Mekanikerler için farklı bir baskı ve heyecan seviyesi." dedi.

Britanyalı pilot, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve son üç yılın şampiyonu Max Verstappen ile mücadele edebileceğini de düşünüyor.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, pours Champagne over Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium