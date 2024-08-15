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Formula 1

Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"

Lando Norris, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk mücadelesine dahil olabilmesi için daha istikrarlı olması gerektiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lando Norris, bu sezonki ilk zaferini Miami'de kazandı ve şu anda şampiyonada 78 puan farkla Verstappen'in ardında ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca McLaren şu anda gridde en dominant pakete sahip araç olarak görülüyor.

Diğer taraftan Lando Norris sezon içerisinde bazı kritik hatalar yaptı, özellikle kötü start aldığı anlar önemli puanları çöpe atmasına neden oldu.

"İyileştirmem gereken bir şey varsa o da tutarlılık."

"Startlarım gibi birkaç alanı istikrarlı hale getirmem gerektiğini düşünüyorum."

"Bu her seferinde yanlış yaptığım bir şey değil, baskıdan kaynaklandığını da sanmıyorum."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

"Dürüst olmak gerekirse Macaristan'da oldukça sakindim, belki de sorun budur? Ama her seferinde farklı nedenler var gibi."

"İnsanların 'Sadece bir yarış kazandı' dediğini görüyorum."

"Ama genel olarak iyi bir noktadayım. Evet bir yarış kazandım ama hala mücadeledeyiz."

"Ve olay her zaman galibiyet almakla ilgili olmayabilir."

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