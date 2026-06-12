Norris: "Şampiyon olmam neredeyse imkansız"

Lando Norris, sezonun ilk altı yarışında ciddi dayanıklılık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Bu sorunların büyük bölümü, MCL40'ın arkasında bulunan Mercedes güç ünitesinden kaynaklandı.

Çin Grand Prix'sinde McLaren'in her iki aracı da birbirinden bağımsız güç ünitesi elektrik sorunları nedeniyle yarışa veda ederken, Norris Kanada ve Monako Grand Prix'lerinde de farklı güç ünitesi problemleri nedeniyle damalı bayrağı göremedi.

Miami sprint yarışını kazanıp ardından pazar günkü yarışta ikinci olmasına rağmen, 2026 sezonu istediği şekilde başlayamadı.

Şampiyonada lider Kimi Antonelli'nin 98 puan gerisinde altıncı sırada bulunan Norris, yaşadığı teknik aksaklıklarla nasıl başa çıktığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Açıkçası bununla iyi başa çıktığımı düşünüyorum."

"Bu durum elbette canımı yakıyor çünkü şu anda galibiyetler ve podyumlar için mücadele edemediğimi biliyorum."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

"Sezonun başında hâlâ iyimserdim. Önümüzde uzun bir sezon olduğu için yılın ortasından sonuna doğru puan farkını kapatıp güçlü bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyordum."

"Ancak sürekli bir şeyler ters gittiğinde, harika bir hafta sonu geçirmenize bile gerek kalmadan, araçla güven inşa edemiyorsunuz ve farklı şeyler deneme fırsatı bulamıyorsunuz."

"Tüm bunlar şu an için herhangi bir şampiyonluk savunmasını neredeyse imkansız hale getiriyor."

"Bu durum beni de takımı da üzüyor. Hiçbirimiz yarışları tamamlayamamayı istemiyoruz. Hepimiz takımlar ve pilotlar şampiyonluğu için kendimize bir şans daha vermek istiyoruz."

"Ama şu an için bu mümkün görünmüyor."

"Bu yüzden sadece çalışmaya devam etmeliyiz. Acı veriyor ama bazen hayat böyledir."