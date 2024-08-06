Norris: “Şampiyon olmak için gerekenlere sahibim”
Lando Norris, şampiyon olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyor fakat hatalarını en aza indirmesi gerektiğinin de farkında.
Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren geçtiğimiz 1,5 yıl içinde önemli bir ilerleme kaydetti ve artık iki şampiyonada birden söz sahibi konumunda.
Özellikle takımlar şampiyonluğu için büyük bir baskı yapan İngiliz ekip, bir yandan da sürücüler şampiyonluğu için fırsat kolluyor.
Sky Sports'a konuşan Lando Norris'e gelecek sezon şampiyonluk için yarışıp yarışamayacakları soruldu.
Norris bunun üzerine şöyle dedi: "Böyle şeyler söylemek ve iyimser hissetmek her zaman güzeldir.”
“Ancak hâlâ kendim ve bazı noktalarda üzerinde çalışmam gerekiyor.”
“Yine de hızlı bir aracım olduğunu ve şampiyonluk savaşı vermek için ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumu hissediyorum."
Lando, üzerinde çalışması gereken zayıf yönleri ile ilgili şöyle dedi: "Muhtemelen çok fazla hata yapıyorum.”
“Son bir aydır çok fazla hata yaptım ve pek çok fırsatı kaçırdım.”
“Başlangıçlardan vb. gibi şeylerden bahsediyorum…”
“Ciddi sonuçları olan küçük şeyler yapıyorum. Bu küçük şeyler büyük fark yaratıyor çünkü takımlar arasındaki farklar çok az.”
“Kendi üzerinde çalışmaya devam etmem gerektiğini biliyorum ve yaz tatilinde de bunu yapacağım."
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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