Norris: "Şampiyon olacağım takımın McLaren olacağına eminim"

Norris ve McLaren, Britanyalı pilotun 2025 sonunda bitecek sözleşmesini erkenden uzatma kararı aldı. Bu yeni sözleşme sayesinde Norris, süresi tam olarak belli olmasa da 2026 sonrasında takımda kalmayı garantiledi.

Norris, önceki yıllarda zor dönemlerden geçmiş olsalar bile McLaren'in birlikte yarış ve şampiyonluk kazanmak istediği takım olduğunu dile getirdi.

"McLaren'ın benim geleceğim olduğuna her zaman ikna olmak istedim. Elbette son zamanlarda daha zor yıllar geçirdik ve 2020-2021-2022 ve 2023'ün başında işler kesinlikle umduğumuz kadar iyi gitmedi. Ama aynı zamanda çok şey değişti."

"McLaren'ın başından beri birlikte olduğum takım olduğunu düşünürsek, yarış kazanma ve şampiyonluk kazanma hedefime ulaşma açısından hikayeme devam etmek istediğim yer burası."

"Beni Formula 1'e onlar getirdi ve bana bu fırsatı onlar verdi. Dolayısıyla bazı açılardan bunu onlara da borçlu olduğumu hissediyorum. Ben ailenin bir parçasıyım ve aynı zamanda bulunduğum yerden çok keyif alıyorum; farklı bir takıma katılıp hiçbir şeyden keyif almadığım bir konumda olmak istemem."

"Takım olarak istediğim hedefe ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuza inanıyorum. Takımın da benim de bunu yapabileceğimize inanıyorum. Diğer taraflardan gelen hiçbir şey beni başka bir takıma doğru düzgün bakmaya itecek kadar ikna edici değildi. Burada sahip olduğumuz atmosfer, zihniyet ve dostluk yıllar içinde çok gelişti. Benim için günün sonunda bir numaralı şey sevdiğim işi yapmak ve her anından keyif aldığım bir takımda olmak: Bu da McLaren.”

McLaren, sezona en gerideki takımlardan biri olarak başlayıp getirdikleri güncellemelerle ilerlemeyi başardı. Woking merkezli takım sezonun son yarışlarında Red Bull'a en yakın rakip olarak kendini gösterdi.

Norris, eğer 2023'te sezon içindeki sıçramayı yapmış olmasalardı o zaman 2026 sonrasına sözleşme uzatma konusunda bu kadar emin olmayacağını itiraf etti.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Lando Norris, McLaren MCL60,