Norris, Sakhir'de trafikten pek endişeli değil

Lando Norris öncelikle aracındaki sorunun olası sebebi olabilecek pist dışına çıkmasından ve seansta yaşadığı sorunun kaynağından bizlere bahsetti.

Lando Norris: "Antrenman sırasında bazı problemler oldu. İlk başta bir hata yaptım ve 2. virajı çok geniş aldım, aracın altı da kerbde hasar gördü - ve takımın değiştirmesi gerekti. Sonra tahrik sisteminde bir sorun oldu, bu da seansın kalanını atlamama sebep oldu."

Genç pilot sonrasında gününü özetledi: "İyi bir gün olmadı. Hızda sorunlar yaşadık. Pistte sadece 4 adet gerçek viraj var ama çok gerideyiz. Bugün bazı testler gerçekleştirmemiz gerekiyordu o yüzden belirli sayıda tur atmamız önemliydi ama bunu yapamadık."

Son olarak pilot, birçok sürücünün şikayet ettiği ve F2'de Mick Schumacher ve Roy Nissany arasında kazaya da sebep olan kısa pistteki trafik sorununa değindi: "Sıralama öncesi en iyi durum değil ama biraz gelişme göstermek için sıkı çalışıyoruz. Trafik konusunda konuşacak olursak bana o kadar kötü görünmüyor, sadece birbirinize saygı göstermeniz gerek."

Norris: "Yine de bugün problemler oldu, bazıları çizgiye girişe izin vermedi – belki telsizden bir şey söylenmedi ya da aynalara bakmadılar." diyerek sözlerini noktaladı.