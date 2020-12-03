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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"

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Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 pilotu Lando Norris ve Carlos Sainz, bu hafta sonu yapılacak Sakhir GP öncesinde açıklamalarda bulundular.

Bu hafta sonu Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapılacak fakat bu yarış normal pist düzeninde değil, daha oval olan dış pist düzeninde yapılacak.

Tur süresi 1 dakikanın üzerinde olacak ve neredeyse birkaç nokta hariç sert frenaj noktası bulunmuyor.

Mercedes motorlu araçların öne çıkmasının beklendiği Sakhir GP öncesi konuşan Lando Norris, hafta sonunun "çılgınca" geçebileceğini söyledi.

Norris, “Bahreyn'de yine bir gece yarışı yapacağız, ancak normalden farklı bir pist düzeni olacak. Bizi ilginç bir hafta sonu bekliyor. Az sayıda viraj ve pek çok uzun düzlük göz önüne alındığında, yarış çılgınca olabilir."

"Hatta tur zamanı bir dakikadan daha kısa olacak. 87 tur boyunca yoğun bir mücadele göreceğimize eminim."

"Geçen hafta sonu bizim için güzeldi. Elde ettiğimiz sonuç, pistte ve fabrikadaki tüm çalışanların çalışmaları sonucu mümkün oldu."

"Sezon sonuna kadar iki yarış daha olacak. Odaklanmanız ve mümkün olduğunca iyi performans gösterebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz ise şunları ekledi: “Takım geçen hafta sonu iyi bir performans sergiledi ve çok sayıda puan kazandı. İlk günden itibaren araçta çok rahat hissettim ve bu his hafta sonu boyunca da devam etti."

"15. sıradan başladıktan sonra yükselmek harikaydı, ancak bu hafta sonu sıralama turlarında hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmamayı ve Romain'in Pazar günkü kazası gibi tehlikeli olaylar olmamasını umuyorum."

"Sakhir Grand Prix konfigürasyonu Formula 1 için alışıldık bir pist düzeni değil. Birkaç gün önce Bahreyn'de yarışmış olsak da, bu düzen için ayarlar farklı olacak."

"Formula 1 araçlarının bu tür şartlarda nasıl çalışacağını merak ediyorum. Umarım çabucak çözeriz ve hafta sonuna iyi bir başlangıç ​​yaparız."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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