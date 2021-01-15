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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

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Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lando Norris, takım arkadaşı Carlos Sainz’le rekabetin ve arkadaşlığın mükemmel birleşimini buldukları için birlikte yarıştıkları 2 yılda McLaren’ı ileri taşıdıklarını düşünüyor.

Norris 2019 yılında McLaren’la F1’deki ilk yarışına çıkarken takım arkadaşı Carlos Sainz’in de İngiliz ekiple ilk yarışıydı. İkili o sene McLaren’ı üreticiler şampiyonasında 4.lüğe taşırken bu sene Woking’li ekibi 3.lüğe yükselttiler. Sainz ise 2020'nin sonunda 2022’ye kadar anlaştığı Scuderia Ferrari takımına geçti.

Sainz’in yerine gelen Daniel Ricciardo’nun da Lando Norris’le iyi geçindiği padokta herkesçe biliniyor.

Fakat Norris, padoktaki herkes garajı paylaştığı takım arkadaşını yenmek isteyeceği için aradaki gerginliği tamamen yok etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Norris, “Takım arkadaşları arasında her zaman gerginlik vardır; birisi olmadığını söylese bile, vardır.”

“Belki bazen biraz saklamaya çalışıyor olabilirsiniz. Benimle Carlos arasında bile. Çoğu zaman mutlu görünsek ve iyi anlaşıyor gibi dursak da birbirimizden nefret ettiğimiz anlar da oldu!”

“Takım arkadaşınıza yenilmek veya onun önünde kötü görünmek istemezsiniz. Geçilmek isteyeceğiniz son kişi takım arkadaşınız olmalı.”

“Cesur bir gülümseme takındığınızda bile içinizde, derin bir yerlerde onlardan nefret ediyorsunuz; çünkü ya hızlılar, ya sizin zorlandığınız bir şeyi yapabiliyorlar ya da bazen onlarla aynı sonucu veremiyorsunuz...”

Norris ve Sainz birlikte oldukları 2 sezon boyunca sıralama turlarında eşit performans gösterdiler. Fakat Norris her iki sezon da burun farkıyla İspanyol pilotu geçti (2019’da 11-10, 2020’de 9-8).

Sainz her 2 sezon da sürücüler şampiyonasını Norris’in önünde tamamladı, geçen seneki fark ise sadece 9 puandı. Böylece her 2 pilot birbirine yakın puanlar kazandığı için McLaren, Renault ve Raing Point’i geçerek üreticiler şampiyonasında 3.lüğü aldı.

Norris, Sainz’le birbirlerini geçmeye çalışmaları sayesinde McLaren’ın yükselebildiğini ve böylece ideal bir takım arkadaşlığı yakalandığını açıkladı.

Norris, “McLaren’a katılmadan önce Carlos’la hiç konuşmamıştım.”

“Onu tanımıyordum, nasıl biri olduğunu bilmiyordum.”

“Pist dışında iyi birer arkadaş olduk, birbirimize karşı sert ve güçlü rakiplerdik fakat aynı zamanda iyi takım arkadaşlarıydık.”

“Takımı ileri taşıyarak yarışlar kazanmak istedik ve bu harmoni içinde iyi çalıştık. Fakat bu sırada birbirimize karşı çok rekabetçiydik.”

“Her iki açıdan da birlikte çok iyi çalıştık: hem takım arkadaşları hem de rakipler olarak. Bu ikilinin mükemmel birleşimine sahip olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Editör Luke Smith

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